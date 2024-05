Emprendedoras frustradas tras perdida de dinero

Tenían la esperanza de resolverlo en esa sala de la corte superior del condado de San Diego, sin embargo no resultó como esperaban. Nuestro equipo de Telemundo 20 Responde se reunió con ellas antes de que entraran a la corte de reclamos menores y dijeron sentirse frustradas por el proceso jurídico.

No es fácil entablar una demanda de reclamos menores. Al menos no lo ha sido para Lori Sutherland, Rachel Reese , Joelle Rebmann y Stacie Byrne, todas ellas son dueñas de negocios pequeños que intentan luchar en corte para recuperar los miles de dólares que aseguran se les debe.

“Ya estuve en la corte una vez y me dijeron que la documentación no estaba correcta, y ahora nos dicen que la documentación todavía no está correcta,” dijo Sutherland.

Hablamos con Sutherland por primera vez en su casa en Ramona en diciembre del año pasado. Ella y varias empresarias nos mostraron cómo vendían sus productos a consignación con la misma tienda en diferentes centros comerciales del condado de San Diego.

“Al principio parecía un negocio muy legítimo y lamentablemente con el tiempo empezó a hacer cosas que eran cuestionables,” comentó Reese.

Ellas se refieren a Kanee Matloub. Lo acusan de cerrar las tiendas y los libros de contabilidad para después desaparecer con miles de dólares que les correspondía a ellas.

Telemundo 20 Responde intentó hablar con Matloub varias veces. En una de las ocasiones fuimos a verlo en una tienda de boba registrada a su nombre. Se negó a darnos una explicación o responder a las acusaciones, lo mismo que las mujeres dijeron le ha pasado a ellas. Por lo que agregaron que están cansadas de esperar.

“Estamos aquí para decir, no se aprovechen de las mujeres, porque iremos tras de ti,” dijo Byrne.

Sin embargo, aun con una conclusión favorable con su demanda tal vez no sirva de nada, ya que Matloub hace poco se declaró en bancarrota y una fideicomisaria no encontró bienes personales que se puedan liquidar para pagar sus deudas.

“Es difícil, sinceramente, porque le debe a mucha gente. Le debe dinero a muchos más que solo a nosotros,” comentó Rebmann.

Sin embargo, a pesar de su frustración con el proceso, apuntan a lo bueno que les ha dado esta mala experiencia.

“Tengo nuevas amigas increíbles a quienes siempre les apoyaré,” aclamó Sutherland.

Al salir de la corte, ellas nos dijeron sentirse un poco derrotadas, pero que están decididas a seguir adelante. Su próxima cita en corte es el 25 de julio. Dijeron que llegarán con la esperanza de finalmente proceder con su demanda.

Nuestro equipo se comunicó con Matloub al número que teníamos en nuestros archivos y lo que recibimos fue un mensaje de que su correo de voz aún no había sido configurado. Además enviamos mensajes de texto los cuales no fueron contestados.