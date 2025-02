Inmigrantes indocumentados señalan amenazas por parte de sus empleadores

SAN DIEGO - El Centro de Derechos del Trabajador en San Diego asegura que hoy más que nunca trabajadores indocumentados están siendo amenazados por sus empleadores.

Aseguran que en menos de 3 semanas han recibido un mínimo de 10 quejas de supuestas amenazas en lugares de trabajo creando un ambiente de incertidumbre, vulnerabilidad y temor.

“Todo inmigrante piensa que no tiene ningún derecho”, dijo Maribel, quien lleva más de 20 años trabajando en el campo.

Aseguró que, aunque le ha dado de comer a ella y su familia, no ha sido nada fácil.

“Si no tienes documentos, como no tienes opción, ¿dónde más vas a trabajar?”, indicó Maribel.



Detalló que esta situación aumentó desde que iniciaron los operativos de inmigración bajo la administración Ttrump y que el temor a ser detenidos no les permite quejarse.



"De alguna forma están apareciendo con más fuerza, decir haz lo que quieras no es la ley es lo que te estoy diciendo que hagas”, señaló Alor Calderon, director del Centro de Derechos del Trabajador.

“Si antes de que hubiera ese temor no lo querían hacer imagínate ahorita que todos tenemos el temor”, agregó Maribel.

“Si tu empleador te está amenazando de llamar la inmigración, si tú no te dejas, de que te sigue robando dinero o te siga poniendo en situaciones peligrosas, acoso sexual, tienes que recordarte que aquí en el estado de California una persona tiene el derecho de quejarse”, explicó Hugo Iván Salazar, abogado laboral.

De acuerdo con el Centro de Derechos del Trabajador otra de las quejas que han recibido es la entrega de documentos.

“Por ejemplo empleadores te tienen que entregar tu W2, está llegando mucha queja de que ni siquiera quieren entregar esos papeles”, dice Calderón.

Maribel confirma que tuvo el valor de interponer una queja acusando a su empleador por supuestamente violar sus derechos de trabajo.

“Históricamente las quejas de empleadores a inmigración son casi inexistentes, porque nadie se quiere meter en un problema y aceptar una violación de la ley, agregó calderon.

Conocer sus derechos es poder y el no defenderse es darle armas a quien le quiera hacer daño.

Si has sido o eres víctima de amenazas o violaciones a la Ley del Trabajador, deberás poner una queja en el Centro de Derechos del Trabajador al (619) 521-1372 y en el consulado de México en San Diego (619) 231-8414 , en donde cuentan con abogados gratuitos para atenderte.