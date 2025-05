Madre se enfurece cuando la fiesta de quinceañera de su hija fue cambiada a una zapatería vacía

Una madre de La Mesa sigue molesta de como la delebración de quinceañera de su hija fue cambiada de un salón a una zapatería de descuento que estaba vacía. Un fallo jurídico por $6,000 redujo su coraje.

Elizabeth Espinoza dijo que la quinceañera debió haberse llevado a cabo en el salón Premier Events de La Mesa el 26 de octubre. El mismo lugar donde la joven, sus damas y sus chambelanes ensayaron varias veces los bailes que presentarían.

Pero, una confusión con las fechas aparentemente sorprendió a Espinoza y a la dueña del salón a tan solo 24 horas del gran día.

Después de una discusión, la quinceañera fue cambiada a una zapatería de descuento vacía a un lado del salón.

“Yo voy y lo veo, yo llorando, se lo juro era un desastre,” exclamó Espinoza indicando que hicieron lo posible para disfrutar del festejo a pesar de los contratiempos presentados por la zapatería y el cambio al contrato.

“Ya no pude hacer nada. Entonces lo que hago yo, dejé que fluyera la fiesta y los demando después,” contó Espinoza.

Explicó que entabló la demanda a pesar de no saber cómo y además preocupada por el tiempo que podría quitarle de su trabajo.

Elizabeth Lyon es una asesora legal con la Corte Superior del Condado de San Diego. Explicó que es normal sentirse intimidado por el proceso jurídico para quienes nunca han pasado por él.

“Vienen inseguros, indecisos, no conocen del procedimiento, piensan que se va a requerir de un abogado cuando no se puede tener un abogado, entonces se espantan, se intimidan, no quieren proceder,” lamentó Lyon.

Reconoció que el proces puede ser complicado pero pocos saben que hay asesores, como ella, disponibles para ayudar gratuitamente a navegar todo el proceso completo.

Dejó claro que no pueden fungir como su abogado y que su ayuda es para todos.

“Se les ayuda, aquí a todo el mundo, se les ayuda al ser el demandante o el demandado. Les proporcionamos la ayuda legal sin preguntar estatus migratorio,” afirmó Lyon.

La ayuda incluye lo que puede ser la parte más complicada de una demana - notificar al demandado.

Aquí tiene tres opciones:

Servicio Personal permite que alguien, que no sea usted, personalmente le entregue la demanda al demandado.

permite que alguien, que no sea usted, personalmente le entregue la demanda al demandado. Servicio Sustituido permite que esa persona toque la puerta y si el demandado no está en casa, entregue la demanda a un adulto que puede recibirlo en su nombre.

permite que esa persona toque la puerta y si el demandado no está en casa, entregue la demanda a un adulto que puede recibirlo en su nombre. Servicio por Correo Certificado es recomendado cuando la demanda es contra un negocio.

Por cierto, Lyon explicó que otro error común es nombrar equivocadamente al demandado lo que detiene el proceso.

“Muchas veces se requiere ayuda si uno demanda a una persona o una corporación. Se tiene que tener el nombre correcto,” aseguró la asesora legal.

Un juez falló a favor de Espinoza por $6,000. La dueña de Premier Events dijo que apelará la decision, pero si no es exitosa, tendrá que pagar. De lo contrario, los asesores podrían también ayudar a Espinoza a solicitar una orden de cumplimiento. Lo que puede imiplicar:

Embargo Bancario

Embargo Salarial

Gravamen de Propiedad

Lyon añadió que si el demandado no tiene la manera de pagar, la decisión del juez es válida por diez años, acumula intereses, y se puede renovar.

En cuanto la preocupación que sintió Espinoza de perder horas en el trabajador al demanda, Lyon dijo que desde la pandemia, ya se puede un presentar en corte...sin presentarse.

“Las audiencias ahora se pueden hacer virtuales puede ser a través de videollamada...o a través del teléfono,” aseguró Lyon indicando que solo se necesita acceso al internet para conecetarse.

La cantidad máxima por la cual puede demandar en reclamos menores es por $12,500.

Los asesores pueden ayudarle en su idioma y recomiendan que se comunique con ellos primero antes de entablar una demanda o defenderse de una.

Elizabeth dijo estar contenta de haber recibido el fallo a su favor de la corte, pero que siempre estará molesta por la manera que se manejó la quinceañera de su hija.