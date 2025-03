SAN DIEGO- Reyna Rodríguez aseguró sentirse muy emocionada al ordenar un suplemento de un informercial que vio en televisión mientras cambiaba de canal.

GlutenOff prometió un alivio para personas, como Reyna, que sufren de intolerancia al gluten.

La cuidadora de niños pagó $250 por tres frascos de GlutenOff. Contó que después fue sorprendida cuando se le dijo que necesitaba comprar suplementos adicionales para que funcione el tratamiento.

“Me dijeron, ‘El producto que tú ordenaste para que te ayude, no es totalmente completo’”, dijo Reyna mostrando que terminó pagando $709 por cuatro distintos suplementos que le durarían tres meses.

Pero, agregó que el tratamiento no funcionó como ella anticipaba.

“Yo estaba tomando los cuatro y me empecé a sentir un poco mal”, lamentó Reyna.

Se comunicó con la empresa y devolvió los suplementos de acuerdo a los reglamentos de reembolso de la compañía. Solo que Reyna nunca recibió el dinero que se le dijo le enviarían durante numerosas llamadas.

Los días se tornaron en semanas, las semanas se tornaron en meses y nada.

“Cuando me vendieron el producto se llevaron mi dinero en cinco minutos, ¿Por qué no se me puede reembolsar igual de rápido”?, preguntó Reyna de manera retórica.

Agregó que se sintió frustrada e impaciente ante la situación, lo que dice mucho para quien se dedica a cuidar niños varias horas al día.

Reyna decidió llamar a Telemundo 20 Responde.

“Dije, ‘Voy a comunicarme. No pasa que me digan que no pueden. Por eso le mandé el mensaje para que se comunicará conmigo y a ver si me podía ayudar’”, contó Reyna.

Rápidamente nos comunicamos con la compañía y recibimos la siguiente repuesta por parte de Organic Life, LLC -

"Procedimos a completar el reembolso completo de las cuatro transacciones a cargo de la Sra. Reyna Rodríguez. Uno de nuestros agentes de atención al cliente también se pondrá en contacto con ella para investigar más a fondo quién se estaba encargando de esta situación, ya que se suponía que esto debía solucionarse sin que el cliente tuviera que ponerse en contacto con la cadena de televisión".

Reyna aseguró sentirse agradecido por finalmente recibir el reembolso que se le debía, pero reconoce que hubiera estado más feliz si el tratamiento le hubiera funcionado.