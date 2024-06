Nueva ley prohíbe comisiones ocultas en casas de cambio

Ya sea que cruces la frontera con frecuencia o de vez en cuando, es posible que hayas estado pagando una tarifa sin saberlo cada vez que cambias tus dólares a pesos. Pero a partir del 1 de julio, estas tarifas deberían desaparecer.

En San Ysidro hay alrededor de un par de docenas de casas de cambio. Todos ellos compiten para conseguir su negocio. Y descubrimos que la noticia de la nueva ley no llega a todas estos negocios que cobran tarifas adicionales.

Adán Bojórquez cruza la frontera con regularidad y nos dijo que busca tiendas que no cobren comisiones y ofrezcan mejores tipos de cambio. Dijo que ha visto a otros ir a lugares que anuncian más pesos por sus dólares, pero cree que es un gancho para atraer más clientes que pagan una comisión que pocos notan.

“Ok, le dije entonces yo no quiero hacerlo, le dije, usted todavía no me da nada, yo quiero mi dinero, y me dice, no, no, ya lo puse en la computadora, ya no te puedo regresar tu dinero,” dijo Lorena Griego. Ella dijo saber exactamente de lo que habla Bojorquez. Fue a CambioMax para cambiar $6,000 atraída por el cambio que anunciaban. Pero dijo que quedó atónita al ver en el recibo que le cobraron 11 por ciento por la transacción. Agregó que después de varios minutos de discutir con la cajera, finalmente decidió llamar a la policía.

Y ella no está sola. Telemundo 20 Responde descubrió que la policía de San Diego ha sido llamada a ese bloque, en particular al menos seis veces este año por disputas sobre las tarifas. SDPD dijo que no hay nada que puedan hacer, ya que es un asunto civil.

En el caso de Griego, la llamada a la policía muestra que la cajera le dijo al oficial que le informa a los clientes sobre la tarifa si la solicitan. Nuestro equipo visitó la casa de cambio de moneda y una trabajadora dijo que no estaba autorizada a hablar con nosotros, pero que pasaría nuestro mensaje para que el propietario se comunicara con nosotros. Eso nunca ocurrió.

Vimos una nota en una ventana que decía a los clientes que cobraban una tarifa. Pero Griego explicó que un señalamiento en el suelo con una flecha dirige a los clientes a una segunda ventanilla que no tiene ese mismo aviso. “Tener un anuncio chiquito en otra ventana que no están usando, y uno no sabría que hay que buscar ese letrero, como voy a saber yo que tengo que buscar otro letrero”.

Sin embargo, esa práctica comercial tendrá que cambiar el 1 de julio, según el Fiscal General de California, Rob Bonta. Le dijo a Telemundo 20 Responde que las casas de cambio están incluidas en una nueva ley para eliminar las tarifas ocultas.

“Se aplica a todas las empresas en California y requiere que el precio anunciado sea el precio que tu pagas y que todo lo que sea un costo o tarifa obligatorio se incluya en el costo anunciado”, dijo Bonta. Fue claro acerca de las tarifas adicionales que muchos de los consumidores pagan cuando cruzan la frontera. "Incluso si está en un letrero pequeño, debe estar en el precio anunciado".

Nuestro equipo también se comunicó con el Departamento de Protección e Innovación Financiera, que supervisa las casas de cambio de moneda y nos dijeron en un comunicado: "La Ley SB 478 afectará las prácticas publicitarias de las empresas de California en general, y el Departamento de Protección e Innovación Financiera monitoreará posibles impactos para nuestros licenciatarios y el mercado de servicios financieros”.

“Todas esas pequeñas sorpresas son cosas que no tomamos en cuenta. No estamos presupuestando eso, así que si puedo ver todo lo que estoy pagando será una gran ventaja”, dijo Griego.

Bojorquez dijo que está feliz de escuchar acerca de los cambios porque dijo que estas tarifas adicionales han sorprendido a quienes cruzan la frontera en San Ysidro durante mucho tiempo.

Ten en cuenta que algunas de estas empresas de cambio de moneda pueden tardar un tiempo en ajustar sus precios de conformidad con la nueva ley, así que asegúrate de preguntar sobre cualquier tarifa adicional antes de darle dinero al cajero.