SAN DIEGO- Han pasado cinco semanas desde que Palomar Health Medical Group (PHMG) fue azotado con un problema de ciberseguridad que los obligó a desconectarse del internet.

Desde las bancas, Briggitte Carlson miraba el ensayo de beisbol de su hijo, pero detrás de su sonrisa cargaba con un coraje contra PHMG que le canceló su cita médica en una clínica para mujeres en Escondido.

Briggitte Carlson dice que PHMG no brinda atención médica adecuada

“Había una segunda recepcionista que me dijo, ‘La entiendo porque no estamos dando un cuidado médico adecuado a los pacientes’ y yo le dije, ‘tienes razón, no lo están haciendo en absoluto,” dijo Carlson, quien es abogada.

Dijo que envió una carta al director de asuntos legales del grupo médico insondable para que revisen y mejoren el cuidado de salud que brindan a sus pacientes, independiente del problema de ciberseguridad que puedan tener. Aseguró que la carta la escribió también pensando en otros pacientes.

“Creo que muchas personas trabajan y tienen hijos, por lo que no tienen tiempo para estar conduciendo una y otra vez a sus citas solo para que se las cancelen,” dijo Carlson.

Mientras tanto, Thomas Weir de Warner Springs dijo que ha sido un dolor de cabeza para él y su esposa tener que conducir 35 millas para recibir una atención médico deficiente. Señaló que se les ha complicado cambiar de doctores.

Thomas Weir dice que no ha podido obtener sus registros médicos

“Les pedimos nuestros expedientes médicos que legalmente nos pertenecen y nos dijeron, ‘no podemos entregárselos debido a que están en nuestras computadoras”, relató Weir.

Telemundo 20 Response, envió un correo electrónico a PHMG, para consultarles, entre otras cosas, cuánto tiempo más esperan que sus sistemas digitales estarán desconectados y si los pacientes tienen acceso a sus expedientes. Sin embaro la única respuesta que obtuvimos fue : “No tenemos ninguna actualización".

Aviso enviado a pacientes 21 de Mayo, 2024

Un paciente envió a Telemundo 20 Responde, una carta que recibió de PMHG el 21 de Mayo, 2024 donde se le informa que continuan proporcionando resultados de laboratorio, reportes de radiología, y recomendaciones a especialistas mediante un servicio de fax protegido. También les informó que los doctores cuentan con un acceso limitado a expedientes médicos utilizando programas temporales.

En una declaración enviada a Telemundo 20 Responde hace más de un mes, PHMG dijo que especialistas independientes lidiaban con actividad sospechosa que surgió en su sistema digital y que continúan comprometidos al cuidado de sus pacientes mientras resuelven el problema. Algunos pacientes nos dijeron que no han recibido nada de información en cuanto el incidente de ciberseguridad.

“Tienen que responder al cliente, al paciente, especialmente en una industria médica,” dijo Carlson, mientras seguía viendo el ensayo de béisbol de su hijo.

Es importante aclarar que Palomar Health District no sufrió afectaciones sobre el incidente de ciberseguridad de acuerdo a informes de Palomar Health Medical Group.