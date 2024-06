Protege tus datos personales durante tus vacaciones

William Pelaez de Cuba es un hombre de mundo. Ha viajado a varios países, de los cuales nos compartió, aprendió bastante. “Para mí es una experiencia bien bonita porque he viajado a muchos países y he conocido muchas culturas”.

Y es que ese es el arte de viajar para él y muchos que los hacen. El verano se aproxima y quizá estás considerando tus próximas vacaciones solo o en familia. Pero antes de que salgas de tu casa con tu maleta en mano, asegúrate de que tomaste las medidas de seguridad necesarias para tu viaje. Muchos cometemos el mismo error. Preparamos todo para nuestro viaje que olvidamos proteger nuestros datos personas por el tiempo que estaremos fuera.

“Para proteger mis datos personales, los tengo aquí en mi cartera siempre y tengo mucho cuidado. Y siempre estoy fijándome si tengo el pasaporte, mi teléfono todos los documentos aquí bien resguardados,” dijo Pelaez.

Y es que aunque físicamente cargues con tus documentos y objetos personales, no quiere decir que estás protegido, nos comentó Eva Velásquez presidenta del Centro de Recursos sobre Robo de Identidad, ITRC por sus siglas en inglés.

“Solo porque estás de vacaciones no significa que los estafadores lo están también,” dijo Velásquez.

Entonces, ¿cómo puedes protegerte?

Primero debes actualizar el sistema en tus dispositivos móviles antes de tu viaje.

También apaga la conexión de wifi o Internet automático, para evitar que tu celular se conecte a una red desconocida o que no confíes.

Evita cargar tu teléfono u otro aparato electrónico en una estación de USB. Es preferible tener un cargador portátil o conectarse directamente a un enchufe con tu propio cargador.

No te expongas de más. No des a conocer en tus redes sociales que estás de viaje.

Protege tus contraseñas con el método de autenticación multi-factor.

“Hemos escuchado de personas que regresaron de vacaciones e incluso tienen sus dispositivos físicos en posesión de ellos, y algo está mal,” comentó Velásquez. Por eso es importante revisar tus cuentas e información antes y después de cada viaje.

“Me ha pasado que han tratado de engañarme, pero tengo experiencia al viajar. No me he dejado engañar de los hackeadores

El objetivo de cada viaje es que sea seguro y placentero, pero recuerda que es importante siempre estar alerta. También debes proteger tus finanzas en cada viaje.

¿Cómo proteger mis finanzas ante un viaje?

Empieza por decidir la cantidad de efectivo o crédito que puedas necesitar en el viaje. Por seguridad, no es buena idea llevar grandes sumas de dinero en efectivo a ningún lado.

Guarda bien tus objetos de valor. Considera poner tus joyas y otros objetos importantes en una caja de seguridad en tu banco o deposítalos con una persona de confianza como un familiar.

Haz copias de documentos importantes como pasaportes, licencia de conducir, boletos e itinerario. Haz una lista de números de teléfono que podrías necesitar como por ejemplo los de tu banco, seguro médico. Pero no incluyas números de tarjetas de crédito o de seguro social. La información podría caer en las manos equivocadas.

Paga las facturas antes de irte, si es posible. Verifica las fechas de vencimiento de los cobros y paga antes de tu viaje o establece un pago automático. Comunícate con tu banco para que sepan que estarás fuera de la ciudad y puedan esperar ver ciertos cargos.