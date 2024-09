SAN DIEGO - Vivimos en un mundo digital y muchos de nosotros ya usamos aplicaciones como Apple Wallet y Google Pay. Pero hay una nueva opción que se está implementando. Se llama Paze, y es posible que hayas recibido un correo electrónico de tu banco para informarte que tu tarjeta es elegible para esta opción. Pero ¿cómo funciona?

“Paze es una forma cómoda de realizar pagos en línea”, según indica el video publicitario en el sitio web de Paze. Esta opción de pago digital es una forma cómoda de combinar tus tarjetas de crédito y débito elegibles de los bancos y cooperativas de crédito participantes en una billetera digital única. ¿Qué significa esto?

“No tiene que crear un nuevo nombre de usuario o contraseña ni descargar una nueva aplicación para realizar transacciones en línea”, dijo Melissa Lambarena, experta financiera de NerdWallet.

Todo lo que tienes que hacer es pagar con tu correo electrónico asociado a tu tarjeta de crédito o débito. Luego, se enviará un código de seguridad a tu teléfono. Una vez que verifiques la transacción, se enviará el pago.

“Paze sugiere que es más seguro porque no comparte el número de tu tarjeta con los comerciantes”, dijo Lambarena.

Funciona de forma muy similar a Apple Pay y Google Wallet. Sin embargo, con Paze no es necesario introducir los datos de la tarjeta en una aplicación de terceros y solo se puede utilizar en transacciones en línea. Es tan nuevo que, por el momento, solo unos 20 minoristas lo ofrecen.

Por lo tanto, si decides utilizarlo, “debes asegurarte de mantener tu correo electrónico seguro y actualizado”, dijo Lambarena. “Y cualquier contraseña que uses para los correos electrónicos deben ser una difícil de descifrar. Y nadie más tiene acceso a ese correo electrónico”.

¿Te preguntas si tienes que registrarte en Paze? La respuesta es no. Solo lo ofrecen directamente ciertos bancos y recibirás un correo electrónico directamente de ellos. Puedes elegir si quieres o no activar y utilizar esta opción de pago. Si no quieres que tu cuenta esté conectada a Paze, ponte en contacto directamente con tu banco.