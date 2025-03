Con tantas empresas que se declararon en bancarrota recientemente, y algunas incluso cerraron para siempre, es posible que se pregunte qué sucede con las tarjetas de regalo o los servicios no utilizados.

Forever 21, Party City y Joann Fabrics son solo algunas de las tiendas que han cerrado en los últimos meses. Pero los minoristas no son los únicos que sienten el impacto de la inflación y los cambios en los patrones de consumo: el mundo del fitness también se está viendo afectado.

La semana pasada, The BXNG Club en San Diego envió una carta a sus miembros diciendo: "Debido a una decisión judicial, nos vemos obligados a cerrar todas las ubicaciones mañana (22/3). Este no es el resultado que esperábamos, y sabemos que esto es tan devastador para ustedes como lo es para nosotros".

Audrey Harper fue una de las integrantes que recibió la carta.

"Me sorprendió", dijo a Telemundo 20 Responde. "Tuve que parar en seco y asimilarlo. Estaba enojada, muy enojada.”

Audrey acababa de inscribirse para una membresía de un año el 31 de enero, pagando casi $1,300 dólares.

"De hecho, estaba emocionado de ir al gimnasio después de haberme estancado en el anterior. Me gustó tener las clases, los entrenadores fueron geniales,” dijo Harper.

La emoción de Harper se convirtió en preocupación. ¿Qué pasará con sus $1,300 dólares? El gimnasio dijo que no puede ofrecer reembolsos.

La abogada de bancarrota Giovanna Gallo dijo que cuando una empresa quiebra, los consumidores con tarjetas de regalo o membresías sin usar pueden presentar una prueba de reclamo en la corte de bancarrota.

"No sabremos qué sobre después de la liquidación para que se le pague, pero de todos modos, debe presentar un reclamo, para que tenga la posibilidad de recuperarse en caso de que quede dinero," dijo Gallo.

Harper presentó una demanda ante el caso de bancarrota de The BXNG Club.

"Como acreedor no garantizado, soy la más baja de sus prioridades de personas a las que pagar," dijo Harper.

Según Gallo, otras deudas, como el alquiler y los salarios adeudados a los empleados, tienen prioridad sobre los clientes. Harper presentó su reclamo en línea, pero puede hacerlo en persona.

Si necesita un abogado de bancarrota, hay cosas que debe considerar primero.

"Si te deben $500 y un abogado te va a cobrar $1,000 por hacer esto, tal vez ni siquiera quieras involucrarte.” dijo Gallo.

Harper dice que no tiene muchas esperanzas de recuperar su dinero, y aunque haber comprado una membresía en The BXNG Club no la convirtió en la mejor boxeadora, definitivamente aprendió una lección.

"Espero eventualmente unirme a otro gimnasio de boxeo, pero investigaré más antes de unirme y nunca volveré a hacerlo con un año de anticipación, que es algo que normalmente no habría hecho".

Gallo está de acuerdo. Recomienda membresías mensuales en gimnasios y evité comprar tarjetas de regalo en grandes cantidades de dólares.

Si tiene una tarjeta de regalo para una empresa que se declara en bancarrota, úsela de inmediato en caso de que se vean obligados a cerrar para siempre.

Enviamos un correo electrónico a The BXNG Club para obtener comentarios y recibimos la siguiente respuesta automática:

¡Gracias por ponerse en contacto con nosotros! Agradecemos profundamente su apoyo y comprensión mientras navegamos por el cierre de THE BXNG CLUB.

Como se anunció anteriormente, debido a una decisión judicial, nos vemos obligados a cerrar todas las ubicaciones. Durante el último año, hemos explorado todas las opciones posibles para mantener THE BXNG CLUB en funcionamiento, incluida la búsqueda de nuevas inversiones y la negociación de una venta para asegurar el futuro de nuestra comunidad. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, esas soluciones no llegaron a buen término, por lo que no nos quedó más remedio que cerrar.

Debido a la naturaleza de nuestro cierre, lamentablemente no podemos ofrecer reembolsos. Entendemos que esto puede ser decepcionante y nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente que esto pueda causar. Por favor, sepan que esta decisión no se tomó a la ligera, y hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para encontrar un camino alternativo a seguir.

Estamos realmente agradecidos por su tiempo como parte de la comunidad de THE BXNG CLUB. Su dedicación y pasión por nuestra marca significaron mucho para nosotros. Si bien no sabemos lo que nos depara el futuro, mantenemos la esperanza de que THE BXNG CLUB pueda encontrar un nuevo hogar a través de una posible venta. En caso de que haya alguna actualización, nos aseguraremos de comunicarla.

Gracias de nuevo por su comprensión, y por ser un miembro valioso de la familia de THE BXNG CLUB.