¿Qué significan las etiquetas de los huevos?

Hoy en día, estamos pagando más por casi todo en el supermercado, pero ningún aumento de precios ha tenido tanto impacto como el costo de una docena de huevos. Con escasas opciones en el supermercado, es posible que no pueda encontrar su marca o variedad habitual. Vamos a contextualizar qué significan cada etiqueta que puede ver de las etiquetas de los huevos:

Libre de jaulas Significa que las gallinas no se mantienen en jaulas, pero no significa que estén cacareando al aire libre y al sol. Todavía se pueden mantener en interiores, a menudo en condiciones de hacinamiento.

Una etiqueta orgánica significa que los huevos provienen de gallinas que se alimentan con granos sin pesticidas sintéticos ni transgénicos. Las aves no pueden ser criadas en jaulas ni recibir antibióticos. Deben tener algún acceso al exterior.

No existe una definición estándar de criado en pasturas. Sin embargo, las etiquetas Certified Humane o American Humane Certified requieren que las gallinas tengan acceso a un pasto con suficiente espacio para comportamientos naturales, como picotear, semillas e insectos.

Las aves de corral no se mantienen en jaulas y tienen acceso al exterior, pero aún se pueden criar en condiciones de hacinamiento y el área al aire libre puede ser pequeña.

Consumer Reports dice que las palabras "fresco de granja" y "natural" básicamente no tienen sentido. Todos los huevos provienen de "granjas", incluso si la granja es un edificio grande donde las gallinas se hacinan en jaulas. Por lo tanto, esta afirmación de etiquetado no tiene ningún valor. El término "fresco" generalmente significa que el producto no ha sido congelado, pero los huevos con cáscara nunca deben congelarse. Además, un huevo es un producto alimenticio natural, por lo que ponerle la palabra "natural" no tiene un significado adicional claramente definido.

Dado que los huevos se están convirtiendo rápidamente en un gasto extravagante, saber exactamente lo que está pagando es esencial.

No te apresures a tirar los huevos caducados. USDA dice que los huevos pueden refrigerarse durante tres a cinco semanas a partir del día en que se colocan en el refrigerador. La fecha de caducidad suele caducar durante ese tiempo, pero su uso será perfectamente seguro.