Dos amigas disfrutan de una estupenda conversación mientras almuerzan dentro de un supermercado en Chula Vista. Tienen mucho en común. Pero, cuando se trata de pagar por la canasta básica, son completamente diferentes.

“Reviso cada producto que pasa por la caja registradora", dijo Carmen Quibrera con su cabeza en alto. “Aún sea por un centavo, le dejo saber a la cajera que hay un error en lo que se me cobró".

Sonriendo al otro lado de la mesa, Estella Rinks reconoce que ella no desconfía de lo que se le cobra al igual que su amiga.

“No presto atención, normalmente estoy platicando con alguien, mientras ellos escanean mis compras, y siempre estoy de prisa, siempre de prisa", dijo Rinks.

La mayoría de los compradores que vimos en el supermercado no revisaron sus recibos. “Solo lo pongo en mi bolsillo y pienso que lo revisaré después, veo el total y si no es mucha la diferencia a lo que tenía calculado, me olvido del recibo", agregó.

Rinks tal vez no revise, pero el Condado de San Diego sí lo hace, unas 1.500 veces al año para asegurarse que todas las tiendas sean honestas con sus clientes al momento de cobrarle sus compras.

“Al momento la tasa de cumplimiento es más bajo en nuestra región que lo ha sido en el pasado", dijo Austin Shepherd con el Departamento de Agricultura, Pesas y Sellos.

Afirmó que el condado está algo preocupado por el aumento que han registrado desde el 2019 respecto al número de tiendas que han recibido avisos de violación por sobrecobros a su clientela de entre un 12% a 18%.

Telemundo 20 Responde revisó varias cadenas de supermercados en el Condado de San Diego con más de 50 inspecciones desde enero 2019.

Albertsons, Ralphs, y Sprouts recibieron avisos de violación un cuarto de las veces que fueron inspeccionados. Vons y Smart & Final registraron 20% mientras que Grocery Outlet falló en el 14% de las inspecciones.

Carnival Supermarket solo tuvo 4 inspecciones, con cero violaciones como resultado de las visitas. Nos dijeron que constantemente actualizan los precios en los estantes, aunque reconocieron que los errores sí ocurren pero que los corrigen lo más pronto posible.

Shepherd explicó que a las tiendas muchas veces se les complica actualizar los precios en los estantes. Así que cuando el cliente va a la caja registradora, los errores muchas veces pasan desapercibidos.

“Ni el cajero o el cliente está necesariamente al tanto del precio cuando se le cobra al cliente. Muchas veces el producto es escaneado y colocado en una bolsa", dijo Shepherd.

Es precisamente por el margen de error por lo que Shepherd recomienda siempre revisar el recibo antes de salir de la tienda. Los clientes también pueden reportar cualquier error al condado para que ellos puedan responder con una visita a la tienda sin avisarles.

“Obtenemos varios productos encubierto y los llevamos a la caja registradora, y es ahí cuando les dejamos saber que se trata de una inspección después de pagar por los productos", dijo Shepherd.

Así que al momento de pagar, sea usted más como Carmen o más como Estella, recuerde que los errores al cobrarle ocurren tal vez con más frecuencia de lo que usted piensa.

Lo que dicen los supermercados

Telemundo 20 Responde se comunicó con cada una de las tiendas mencionadas en este reporte.

Kroger, empresa que administra la tienda Ralphs, nos envió una declaración sobre la investigación de Consumer Reports en cuanto los errores al cobrar.

“Las alegaciones de Consumer Reports se basan en información errónea, el revisar unas cuantas irregularidades discretas entre mil millones de transacciones. De ninguna manera refleja la seriedad con la que tomamos nuestra transparencia y precios asequibles".

Albertsons y Vons, administrados por la misma empresa, nos envió la siguiente declaración:

“Albertsons, Vons, Pavilions se compromete en asegurar que nuestros clientes paguen el precio anunciado más bajo por un producto y rápidamente corregimos cualquier discrepancia de precio. Cualquier cliente que haya sido accidentalmente cobrado un precio más alto es elegible a recibir una tarjeta de regalo o el producto gratis bajo la Garantía de Precio Preciso de Albertson, Vons, Pavilions dentro de cada tienda".

La Garantía de Precios correctos de Albertsons, Vons, Pavilision presentada en las tiendas es lo siguiente

Si le cobramos de más por cualquier producto y el precio anunciado más bajo es de $5 ó menos, le daremos el productos gratis.

Si le cobramos de más por cualquier producto y el precio anunciado más bajo es más que $5, le daremos una tarjeta de regalo por $50 y le cobraremos el precio correcto.

Si le cobramos de más varias veces por el mismo producto, el producto será gratis o le daremos una tarjeta de regalo limitada a uno de esos productos.

Si le cobramos de más por lo menos dos productos distintos, el producto es gratis o la tarjeta de regalo será por el producto más costoso.

Sprouts, Smart & Final, y Grocery Outlet no enviaron respuesta.