Qué hay detrás de esas ofertas en Facebook Marketplace y cómo comprar sin riesgo

SAN DIEGO - Es esa época del año cuando las ventas de garaje son más frecuentes, o al menos solían serlo. Hoy en día, muchas de las cosas de segunda mano se venden en línea en sitios como Facebook Marketplace.

Claro, pueden ser sitios convenientes para encontrar las mejores ofertas, pero Consumer Reports explicó que hay algunos pasos de seguridad que debes tomar antes de finalizar una compra como esta.

Las personas compran todo tipo de cosas de sus amigos y vecinos en Facebook. Pero a pesar de que puedes encontrar una buena oferta en línea, también puedes ser defraudado.

Los consumidores han perdido más de 2.7 mil millones de dólares a estafas en redes sociales desde el 2021. Algunos de los estafadores acechando en las redes sociales como Facebook Marketplace, no están necesariamente tras tu dinero. Ellos quieren tu información.

Consejo número uno: Nunca compartas información personal como tu dirección, correo electrónico, o número de teléfono. Solo comunícate a través de la plataforma Facebook Messenger.

Nunca compartas información personal como tu dirección, correo electrónico, o número de teléfono. Solo comunícate a través de la plataforma Facebook Messenger. Consejo número dos: Piensa dónde se realizará la compra. Escoje un lugar público, iluminado, y nunca reveles la dirección de tu casa. Considera una estación de policía. Algunas tienen lugares de estacionamiento designados con cámaras de seguridad grabando este tipo de encuentros.

Piensa dónde se realizará la compra. Escoje un lugar público, iluminado, y nunca reveles la dirección de tu casa. Considera una estación de policía. Algunas tienen lugares de estacionamiento designados con cámaras de seguridad grabando este tipo de encuentros. Consejo número tres: Nunca pagues en efectivo. Facebook Marketplace recomienda un método de pago seguro de persona a persona. Pero incluso con estos métodos, Consumer Reports dijo que aún debes asegurarte de no cometer errores a la hora de pagar.

Siempre quieres asegurarte de que estás enviando el dinero a la persona correcta antes de mandar la cantidad completa. Aquí un consejo, envía un dólar como prueba y asegúrate de que la persona lo recibió.

Para compras de mayor cantidad, como la compra de un carro, paga de la manera tradicional con un cheque. Esto te brindará más tranquilidad a la hora de tu compra.

Consumer Reports recomendó no comprar sillas de auto para bebés de segunda mano. No sabrás si el asiento estuvo involucrado en un accidente en el pasado. Si las instrucciones o etiquetas no estás disponibles, no podrás revisar si hubo retiros del mercado por alguna falla o si la silla llegó a su fecha de expiración.