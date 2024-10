SAN DIEGO, California- ¿Ha revisado el valor de su auto recientemente? Si solo tienen unos años, tal vez ha estado recibiendo ofertas por parte de los concesionarios para comprárselo. De acuerdo a Kelley Blue Book, muchos concesionarios tienen demasiado inventario de autos nuevos, contribuyendo a mejores ofertas de intercambio (trade-ins).

Conrad Spangler acaba de aprovechar tal oferta. A principios del año, el padre de tre pequeños cambió su camioneta pickup 2020 por una miniván 2024. “Todo es tan fácil. Se presiona un botón y se abre la puerta, los dos niños mayores rápidamente suben al auto y yo fácilmente acomodo al bebé en su asiento,” presumió Spangler. “Así que no podría yo estar sin una miniván, no la cambio por nada.”



Conrad Spangler presume su nueva camioneta "miniván"

El jubilado mayor del ejercito y cinta negra en jiu jitsu brasileño dijo que está especialmente contento con la miniván debido al inesperado valor que recibió por el pickup que usó como parte de la compra - $32,000. Solo $5,000 menos de lo que pagó hace cuatro años.

“He intercambiado autos en el pasado y siempre quedo sorprendido de que tan poco me ofrecen,” nos dijo Spangler. “Me he negado venderlos por tan poco pero esta oferta fue demasiado buena para no aceptar.”

Brian Moody de Kelley Blue Blook dice que la transacción le benefició tanto a Spangler como a la persona que compraría la camioneta que cambió. “Si estamos hablando de un auto con una reputación razonable de confiabilidad, ha sido cuidado, y el vehículo no está muy viejo, puede ser que la versión usada tenga un valor que se acerca a uno nuevo.”:

Algunos autos usados tienen un costo similar a los nuevos según expertos

Si usted está considerando cambiar su auto por uno nuevo, Moody dice que lo primero que debe hacer es revisar su puntuación crediticia. Si ha caído desde que financió su auto actual, querrá también comparar las tasas de interés y no solo el valor de los autos.

Si su puntuación crediticia es igual o mejor, Moody dice que debería ir a su banco y pedir un préstamo automovilístico preaprobado. “Lléve el interés que le ofrecen al concesionario de autos y pregunte si le pueden dar uno más bajo. Es probable que puedan ya que cuentan con muchos recursos de financiamiento.

Lo que sigue es comparar los incentivos que ofrecen los concesionarios. Los más deseosos para reducir su inventario de autos nuevos, tienden a ofrecer los mejores descuentos y flexibilidad al negociar.

Y así, usted ahora está listo para elegir su auto nuevo perfecto para su situación y su familia.

“Las camionetas SUV, las minivans, o camionetas pickups - esas típicamente no tendrán fuertes descuentos aunque hay excepciones,” dijo Moody. "Pero los sedáns de cuatro puertas o los autos con puerta trasera o ‘hatchback’ tienden ser menos costosos."

La reduccion reciente a la tasa de interés federal probablemente reduzca las tasas de interes para préstamos automovilísticos, pero esto podría tardarse - posiblemente hasta inicios del próximo año según algunos expertos.