“Son muy acechadores”, dijo Alicia Towers al describir y mostrar un texto que de repente apareció en su teléfono.

El mensaje ofrecía servicios de jardinería, pero lo que le preocupó es cuando la llamó por su primer nombre indicando que acabada de pasar por enfrente de su casa. Le proporcionó su domicilio como prueba.

“Era muy sospechoso. ¿Cómo supo mi nombre, mi número de celular, mi domicilio? Así que no contesté el mensaje”, aseguró Towers.

Compartió el mensaje con sus amigos y vecinos dentro de un grupo en redes sociales. Dijo que se preocupó aún más, al descubrir que ningún hombre del grupo recibió el texto, su esposo incluído.

“Revisó sus mensajes y no recibió nada. Las mujeres tampoco dijeron que su esposo lo recibieron. Así que me asusta pensar que buscan a mujeres que posiblemente viven solas”, dijo Towers.

Eva Velásquez, Presidenta del Centro de Recursos Contra el Robo de Identidad, dijo que entiende completamente la preocupación de las mujeres al recibir estos textos. Afirmó que en realidad no le sorprende y que no hay motivos por preocuparse.

“La realidad es que información básica como tu nombre, tu número de teléfono, y tu domicilio están disponibles en línea", explicó Velásquez.

Sea por la web oscura o la compra de información de comerciantes de datos, su mejor opción, según Velásquez, es ignorar el mensaje. Bórrelo y olvídese de él.

“Honestamente, no sé si se trata de una estafa que usa de manera casual su nombre, domicilio, y número de teléfono para hacerlo sentirse cómodo y así extraer más información personal. Podría también ser una táctica de negocios inefectiva para encontrar más cleintela", indicó Velásquez.

Agregó que aún si usted busca contratar a alguien para el servicio que ofrece el texto, es mejor no meterse con estos mensajes, independiente si son legítimos.

“Que no sean ellos quienes lo seleccionen a usted. Al contrario, usted debería ser quien los selecciona a ellos", recalcó la experta agregando que compare a varias compañías y lo que dicen sus clientes.

Telemundo 20 Responde habló con la persona que envió los textos. Identificó el nombre de la compañía que supuestamente representa para después apresurarse a colgar.

Entonces llamamos a la empresa y nos aseguraron que no habían enviado ningún mensaje de texto a nadie como estrategia de marketing para conseguir nuevos clientes.

Sea legítimo o no, Tower indicó que no le gustaba para nada este tipo de mensaje. “He recibido muchos textos no solicitados, pero nunca uno como este."