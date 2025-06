El seguro de hogar puede ser imposible de conseguir en algunas partes de California, debido a los incendios forestales, e, incluso si tiene la suerte de tener una póliza, las primas podrían hacer un hueco en su presupuesto.

Sin embargo, un programa llamado Wildfire Prepared puede ayudarte a conseguir un seguro o hacerlo más asequible. El programa tiene dos niveles: Base y Plus.

Es posible que pueda optar a la calificación de nivel básico si ha emprendido algunos proyectos de "hágalo usted mismo", (DIY por su siglas en inglés) por ejemplo:

Creando la zona no combustible de 0-5 pies

Mantener 30 pies de espacio de defensa

Mejorar los elementos vulnerables del edificio, como tejados, canaletas y rejillas de ventilación.

La designación Plus, que se suma al nivel Base, está diseñada para la defensa contra las brasas y puede requerir renovaciones exteriores.

El programa Wildfire Prepared está dirigido por el Insurance Institute for Business & Home Safety, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro financiada por las compañías de seguros.

Después de completar todas las actualizaciones necesarias, tendrá que enviar su solicitud, una cuota de $ 125 y fotos a la IBHS para su revisión. Una vez aprobadas las fotos, alguien inspeccionará tu casa en persona y hará una revisión final de toda la documentación. Una vez aprobado, se te enviará un certificado por correo electrónico.

"No estamos hablando de crear búnkeres y vivir en búnkeres a prueba de incendios, estamos hablando de reducir el riesgo", dijo Anne Cope, ingeniera estructural de IBHS. "La mejor manera de asegurarte de que puedes mantener una conversación significativa y positiva con ese agente de seguros es demostrar que has reducido el riesgo".

Una vez que tenga un certificado de designación, tendrá que completar una revisión anual para conservarlo. Y después de tres años, se requiere una recertificación.

En Escondido se está construyendo un barrio preparado para incendios forestales

El primer barrio preparado para incendios forestales está en construcción en el condado de San Diego. Se está construyendo en el extremo noreste de Escondido, cerca de mucha vegetación.

"Aquí hay un corredor, un corredor de viento", dijo Steve Ruffner, director general regional de KB Home para los condados de San Diego y Orange, mientras NBC 7 recorría la comunidad. "Esta es una zona de alto riesgo de incendio".

Ruffner dijo que cada una de las 65 casas construidas en la comunidad Dixon Trail estará certificada.

"Esto es una valla metálica", dijo Ruffner mientras golpeaba la estructura a prueba de fuego. "No arderá".

Ruffner dijo que decidió añadir las características de resistencia al fuego al proyecto después de ver una presentación IBHS en Spring Valley recientemente. En ella se mostraban dos estructuras situadas una al lado de la otra que eran golpeadas por el viento y las brasas. La que se había construido siguiendo las normas de Wildfire Prepared permanecía intacta. La otra se quemó y acabó derrumbándose. Es un experimento que el IBHS ha repetido muchas veces.

"Fue impactante para mí", dice Ruffner. "Pensé: 'Vaya, con el fuego salvaje soplando contra ella, no se quemó. Eso es algo que tenemos que investigar y ver qué podemos hacer'".