SAN DIEGO - Durante meses, Anahí Hernández contó los días que faltaban para un concierto de Shakira programado para principios de noviembre.

“Nos contagió el entusiasmo mi mamá y me encantan sus canciones de antes y de hoy también", expresó

Anahí, residente de Coachella, no tardó en comprar boletos para su familia, y amigas en 2 órdenes separadas, 8 boletos en total, el costo fue de cerca de $1,400.

A pocas semanas para el concierto, Anahí recibió un correo electrónico de StubHub en donde compró los boletos, diciéndole que el concierto se había cancelado. “Desanimada verdad", dijo Anahí.

Anahí Hernández estaba deseando bailar y cantar en un concierto de Shakira.

StubHub le dio 2 opciones, un crédito del %120 en su billetera StubHub o un reembolso a su tarjeta de crédito. Anahí eligió su dinero, StubHub le informó que su reembolso pudiera tomar hasta 10 días hábiles.

Los días pasaron y Anahí dice, el dinero no aparecía en su cuenta. “Estábamos un poco frustradas", expresó

Todo lo que recibía eran correos electrónicos que decían, StubHub tuvo problemas para la devolución de su dinero, también hizo un sin fin de llamadas telefónicas, pero no encontraba una solución. “Yo dije, ya esperamos 3 meses, nada pasa".

Frustrada, decidió seguir el consejo de su papá, por lo que Anahí habló a Telemundo 20 Responde para ayudarla

StubHub informó al equipo de Responde que no tenía la información de pago correcta para reembolsar su dinero a Anahí, y que lo sucedido en este caso no cumplía con sus estándares. Además, le dio a Anahí un cupón del %25 por cada orden.

Al darle la noticia, Anahí la recibió como música a sus oídos.

“Estaba en shock, no lo podía creer y hasta me puse a gritar porque ese dinero si se necesita, eso me mostró que valió la pena llamarlos a ustedes y estoy muy agradecida", dice Anahí.

Recuerde que no importa en donde compre boletos para un evento, antes de hacerlo, lea las política de reembolso y cuánto tiempo tomaría en recibir dinero, de esta forma sabe que esperar en caso de que su evento se cancele.