El éxito de Broadway ganador del premio Tony, KIMBERLY AKIMBO, hace su debut en la costa oeste del 8 al 13 de octubre en el San Diego Civic Theatre

Broadway San Diego se complace en anunciar el debut en la costa oeste de KIMBERLY AKIMBO, ganadora de cinco premios Tony 2023, incluido el de Mejor Musical. El espectáculo se presentará en el San Diego Civic Theatre del 8 al 13 de octubre de 2024, marcando el inicio de la temporada 47 de Broadway San Diego.

Un nuevo musical sobre crecer y envejecer (sin ningún orden en particular), KIMBERLY AKIMBO presenta un libro ganador del premio Tony y letra de David Lindsay-Abaire (Shrek), una partitura ganadora del premio Tony de Jeanine Tesori (Fun Home), coreografía de Danny Mefford (Dear Evan Hansen) y dirección de la directora nominada al Tony Jessica Stone.

Kimberly está a punto de cumplir 16 años y recientemente se mudó con su familia a una nueva ciudad en los suburbios de Nueva Jersey. En este “programa rompecorazones tremendamente divertido” (The New Yorker), Kim se ve obligada a lidiar con la disfunción familiar, una rara condición genética, su primer enamoramiento… y posibles cargos por delitos graves. Siempre optimista, está decidida a encontrar la felicidad contra viento y marea y embarcarse en una gran aventura. No te pierdas esta obra.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla del San Diego Civic Theatre, Ticketmaster y en línea en BroadwaySD.com. ¡Para comprar boletos, haz clic aquí!

Para obtener información sobre el musical, ¡haz clic aquí!