Fiscalía del Condado de San Diego destinará recursos para combatir el robo de salarios de trabajadores

SAN DIEGO - El robo de salario ocurre cuando un empleador no paga el salario completo y benéficos que legalmente se le debe a un trabajador. Las formas más comunes del robo de salario ocurren cuando un empleador no paga el sueldo mínimo, no paga horas adicionales, no provee descanso o tiempo para comer o no paga las horas completas.



Los trabajadores más propensos a ser víctimas del robo de salario incluyen empleados que trabajan en industrias de bajos sueldos, los inmigrantes, mujeres y personas de color.

Ante estos casos, la Fiscalía de distrito del Condado de San Diego, indicó que está comprometida a apoyar a las víctimas, sin importar su estatus migratorio o idioma. Detalló que en la mayoría de los casos, las víctimas no hablan inglés y por lo tanto no denuncian, por lo que es muy importante que los afectados alcen la voz.

Por pena, por miedo, o porque desconocen las leyes, son las razones más comunes por las cuales la mayoría de las personas no denuncian el robo de salario, por lo que las autoridades aseguran que aplicaran mano dura para quienes no cumplan con los derechos de los trabajadores.

La Fiscal de distrito, Summer Stephan, indicó que este delito es grave, y que para su oficina es importante atenderlo y combatirlo ya que el número de casos es muy preocupante , por tal motivo indicó que destinarán $ 750 000 dólares para la contratación de ms persona que pueda atender e investigar las denuncias.

"El robo de salarios afecta de verdad a las personas que ya están pasando dificultades económicas, ese es el grupo objetivo número uno, se trata de personas que viven con el salario mínimo, son empleados que trabajan por horas, cada hora o cada minuto que se paga o no se paga va a marcar la diferencia entre poder pagar el alquiler o poder comprar zapatos más grandes para los pies de sus hijos en edad de crecimiento, así que para nosotros es un tema muy importante", indicó

De acuerdo con Cynthia Centeno de la Oficina de Normas y Estándares Laborales, en el condado de San Diego son más de 2 millones de dólares lo que se calcula en robo de salarios al año.

Señaló que estos casos van en incremento y en los últimos 6 meses han recibido 95 quejas, 160 durante el año 2023 y 20 en el 2022.

“Usualmente son mujeres, personas de color, personas que no hablan inglés, personas que nacieron en el extranjero y que no saben necesariamente o que este es su primer trabajo que están haciendo en los estados unidos, y no entiendes las leyes de los Estados Unidos de trabajo”, concluyó Cynthia Centeno

Si usted ha sido víctima de este delito puede llamar al (619) 531-5129 ó al 1-866-402-6044.