Nueva ley protege a inquilinos, ahora no le pueden cobrar más de un mes de alquiler como depósito de seguridad

SAN DIEGO- Según una nueva ley los propietarios no pueden cobrar a los inquilinos más de un mes de alquiler como depósito de seguridad.

La AB12 elimina las reglas anteriores que permitían a los propietarios cobrar hasta el doble de la mensualidad y en ocasiones hasta el triple.

“Yo estaba pagando 2,100 pero se cambió la manager, y vino otro manager, entonces subió a 2,560, entonces le digo eso no está bien, es mucho, entonces le digo a la manager, me voy a buscar otra casa, ella me dijo hasta que no acabe el contrato no se puede ir y esta bien es la ley, pero me fui a ver otra casa y me están pidiendo dos meses de depósito, y es mucho dinero, o sea no tengo suficiente dinero para pagarlo”, dice Saubeur Sionis.

Sionis busca alquiler, luego de que en su actual vivienda le aumentaron la renta, ahora mismo dice se podrá beneficiar de esta nueva ley, porque no tendrá que pagar los dos meses de renta de depósito que le solicitaron dos semanas atrás.

Este es el caso de muchos, quienes en ocasiones tienen que deshacerse de sus pertenencias para solventar el gasto de una mudanza, tan solo para cubrir lo que los propietarios demandan

“Claro, o sea necesitas mínimo 2 mil 500 dólares para rentar un departamento, entonces si a eso le sumas dos o tres veces como lo hacían, entonces estas hablando de 10 mil dólares, quien tiene 10 mil dólares cuando el sueldo es de 3 mil o 4 mil dólares máximo”, agrega maribel solache, activista y organizadora comunitaria

Es importante resaltar que esta nueva ley solo aplica a quienes tengan más de cuatro unidades de alquiler, es decir si el propietario de su vivienda tiene menos de 4 departamentos o casas aún puede solicitar dos meses de alquiler como depósito de seguridad, sin embargo, usted siéntase seguro de cuestionar durante su búsqueda, esto mismo es lo que aconsejan los expertos

“Y no hay problema si durante la entrevista con el propietario un inquilino quiere saber y preguntar al dueño, cuantas bienes raíces tiene usted, cuántos departamentos esta rentando usted, si la contestación es mas de dos bienes raices o más de 4 casas o departamentos, este propietario no puede demandar más de un mes de deposito”, señala abogado experto en alquiler.

La ley AB12 entra en vigor a partir de hoy primero de julio de este año y aplica para todos los contratos de renta que se firmen a partir de hoy en todo el estado de California.

“Porque no tenemos la garantía que lo vayan a hacer, no porque sea una ley quiere decir que lo van a respetar, nosotros tenemos que hacer que la ley se cumpla, denunciando si le siguen cobrando lo mismo”, añade Solache.

Es sumamente importante que usted no solo conozca la ley, sino que haga cumplir sus derechos, así que si esta en busca de alquilar un departamento o una casa, es importante mencionar que únicamente le pueden cobrar un mes de alquiler como depósito de seguridad.