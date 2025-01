Some Like It Hot el Musical, se presentará en el San Diego Civic Theatre del 28 de enero al 2 de febrero

SOME LIKE IT HOT el Musical, ¡llega a San Diego! El espectáculo se presentará en el San Diego Civic Theatre del 28 de enero al 2 de febrero.

Ambientada en Chicago, cuando la Prohibición tiene a todos sedientos de un poco de emoción, SOME LIKE IT HOT es la historia “gloriosa, grande y trepidante” (Associated Press) de dos músicos obligados a huir de la ciudad de los vientos después de presenciar un ataque de la mafia. Con los mafiosos pisándoles los talones, toman un tren y atraviesan el país para emprender el viaje que les cambiará la vida.

¡Y qué viaje! Con su irresistible combinación de corazón y risas, canciones y bailes, SOME LIKE IT HOT ganó más premios teatrales que cualquier espectáculo de su temporada y fue nombrado Mejor Musical por Drama Desk, The Drama League y Outer Critics Circle.

Los boletos estarán disponibles en la taquilla del San Diego Civic Theatre, Ticketmaster y en línea en BroadwaySD.com. ¡Para comprar boletos, haz clic aquí!

Para obtener información sobre el musical, ¡haz clic aquí!