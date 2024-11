Únete a la campaña de ‘Toys for Tots’ de Telemundo 20 y NBC 7

Telemundo 20 y NBC 7 están uniendo fuerzas con los U.S. Marine Corps y las tiendas The UPS Store en San Diego para recaudar fondos en la colecta anual de juguetes 'Toys for Tots' que busca ayudar a las familias necesitadas esta navidad.

Participa llevando juguetes nuevos sin envolver, para niños de hasta 12 años, a cualquier tienda The UPS Store participante.

Para localizar la tienda The UPS Store más cercana, haz clic aquí.

'Toy For Tots' estará recibiendo juguetes nuevos sin envolver en las tiendas The UPS Store participantes y donaciones en efectivo en línea. El dinero recaudado se usará para comprar juguetes que serán entregados a los niños y familias en San Diego.

Así es como puedes hacer tu donativo a 'Toys for Tots' este año:

Lleva tu donación a las tiendas The UPS Store participantes.

Haz clic aquí para hacer una donación en efectivo.

Al donar, considera donar juguetes o artículos para preadolescentes o adolescentes. Algunas ideas para este grupo de edad van desde dispositivos electrónicos de mano hasta juegos de mesa, juegos de regalo de baño, mochilas, equipos deportivos o secadores de pelo / planchas.

El Museo USS Midway participará como lugar donde podrás dejar tu donación de juguetes del 21 de noviembre al 10 de diciembre.

¡Haz que tu visita al Museo USS Midway sea muy especial en esta navidad con una donación a 'Toys for Tots'!

Desde ahora hasta el 10 de diciembre, cuando hagas tu donación de un juguete sin envolver en el USS Midway, recibirás $2 dólares de descuento en la entrada al museo. Para obtener más información, ¡haz clic aquí!

¡Gracias por apoyar 'Toys for Tots'!