El voto latino será fundamental en la elección presidencial del 5 de noviembre

SAN DIEGO - Los latinos de nuestra región tienen preocupaciones que quizá antes no tenían, por lo que ahora más que nunca desean alzar la voz y ejercer su derecho al voto.



“Ha habido muchas cosas que han sucedido muy malas, por ejemplo el crimen ha aumentado, y en los años recientes he perdido mucha confianza del partido demócrata por la forma en la que ha manejado las cosas”, dice Alejandro Osuna, residente de San Diego

Como cada 4 años, el país está dividido, mientras que algunos son leales a su partido, otros prefieren darle a un giro a su decisión. Lo cierto es que el 54 % de los latinos votaron en las elecciones de 2020, el 13 % de los votos a nivel nacional depende de los latinos, quienes representan el 17 % de la población de Estados Unidos.

Estamos hablando de aproximadamente 36 millones de personas latinas y en California se centra una gran cantidad de ella, especialmente en ciudades como San Francisco, Los Ángeles y por supuesto San Diego, donde muchos están preocupados por la economía.

“Para mi principalmente la economía, es una de las cosas más importantes, especialmente aquí en San Diego”, dice Maria Esther Enriquez, residente de Chula Vista

“La luz, el agua, todo lo que tiene que ver con el costo, impuestos en la propiedad, yo tambien soy dueña de un small business, en general lo más importante para mí como latina y como small business owner la economía es el primer lugar”, agregó Maria Esther

Para otras personas como Alejandro, el tema de las infancias trans es algo en lo que no está a favor.

“No juzgo a la gente pero lo que no me gusta, por ejemplo, es que estén a favor de las infancias transexuales, ese tipo de cosas, no estoy a favor de eso, o sea respeto a cualquier persona pero ya si vas a intentar meterte con los niños, una buena razón es que está prohibido que un niño y un menor de edad compren cigarrillos o compren alcohol, o sea porque eso está prohibido pero porque permiten las infancias trans”, concluyó Alejandro

Esta es solo algunas de las reacciones de la comunidad latina a las propuestas de los candidatos