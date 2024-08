Después de validar grandes victorias, Xander Schauffele va por el 2º oro olímpico

SAN DIEGO - Xander Schauffele ha estado muy lejos de su ciudad natal desde hace unas semanas, pero su elección de una escapada europea mostró sus raíces del sur de California.

Necesitado de un tiempo de inactividad entre su victoria en el Campeonato Abierto y el comienzo del golf olímpico, el graduado de Scripps Ranch se retiró con su esposa y amigos a las playas de Portugal.

"Un verdadero sandieguino", admitió Schauffele a nuestra cadena hermana NBC 7.

Fue una escapada bien merecida, después de un lapso de dos meses que contó con dos victorias que definieron su carrera y un montón de mensajes de felicitación.

"Hay mucha gente de San Diego también, así que siento el amor de casa".

Mucho antes de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021, Schauffele había demostrado una capacidad más que suficiente para unirse a las filas de los campeones de Grand Slam. Sin embargo, su implacable consistencia en los principales eventos no dio sus frutos hasta mayo. Un putt de seis pies en el hoyo 72 en Valhalla le valió el Campeonato de la PGA y lo libró de una etiqueta con la que ningún golfista quiere ser etiquetado.

"Es súper validador", dijo Schauffele. "La gente escribía o hablaba en los medios de que soy el mejor jugador que no ha ganado un major, y estaba empezando a sentarme en esa lista por un tiempo. No es algo que realmente me preocupara... Poder hacerlo y volver a hacerlo en breve es muy gratificante. Es una sensación tan surrealista solo mirar hacia atrás".

La búsqueda del tres veces medallista olímpico Brady Ellison por el esquivo oro puede continuar después de que derrotara al arquero chino Wenchao Kao en la ronda de 16.

Un sentimiento que todavía está tratando de procesar.

"Realmente no se ha asentado, pero hay un profundo aprecio por él, puedo decirlo".

El exestudiante de la Universidad Estatal de San Diego no ha tenido una gran oportunidad de entender la idea de ser dos veces ganador de majors. El viaje a Portugal ofreció un poco de paz y tranquilidad antes de otra gran prueba.

El jueves, Schauffele será uno de los 60 golfistas que jugarán en Le Golf National, en las afueras de París, todos con el objetivo de ganar la tercera medalla de oro masculina en la historia olímpica moderna. Schauffele usó un tiro de aproximación de acero en el último hoyo en Tokio para preparar el putt de par ganador.

Con los fanáticos sin poder asistir a esos Juegos de Verano debido al COVID-19, no hubo un rugido como los que recibió en los últimos dos meses.

"Esperemos que mucha gente venga aquí y apoye el golf", dijo Schauffele. "Será genial ver a la gente. En Tokio era raro, solo veías al personal de los medios de comunicación. Pegaba un buen o un mal tiro, era un poco tranquilo, te sentías como si estuvieras en casa. Aquí va a ser muy diferente, creo".

Su padre, y entonces entrenador de swing, Stefan, estuvo en el recinto de ese torneo. Toda su familia y equipo podrán asistir en esta ocasión.

"Es increíble", dijo Schauffele. "Tuve la suerte de tener a algunos de mis familiares en Tokio, simplemente no pudieron asistir. Será bonito verlos en el campo, si puedo verlos, va a haber aficionados".

Desde que el golf regresó recientemente a los Juegos Olímpicos en 2016, las medallas de oro no tienen el mismo atractivo amplio y duradero que los campeonatos importantes. Después de haber conseguido una, Schauffele entró en la temporada 2024 del PGA Tour motivado para tener la oportunidad de duplicar su número de medallas.

"Fue un gran gol clasificarse para ello de nuevo", admitió Schauffele. "Fue estresante clasificarme para el equipo".

Su victoria en Valhalla consolidó su lugar, con sus dos majors marcando una temporada espectacular. En 17 participaciones ha pasado todos los cortes y ha terminado en el Top-10 12 veces, con siete Top-5.

Sus actuaciones consistentes y sus triunfos tan esperados le valieron un boleto a París para defender su primera victoria de hace tres años.

"En cuatro años pueden pasar muchas cosas, así que estoy orgulloso de haber podido clasificarme nuevamente para representar a los Estados Unidos. Para ser honesto, no se siente como si estuvieras defendiendo solo porque ha pasado mucho tiempo. Se siente como una bestia completamente nueva que estás tratando de domesticar".

