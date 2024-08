La B-girl de Chula Vista, Logan “Logistx” Edra hace su début en breakdancing en los Juegos Olímpicos

SAN DIEGO - El breakdance, o breaking, promete ser la novedad de los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando 16 b-boys y 16 b-girls compitan por el oro.

Entre ellos se encuentra Logan "Logistx" Edra, de 21 años, de Chula Vista, que ha estado rompiendo desde que tenía 7 años.

Llegará al escenario nacional por primera vez el viernes, cuando debute en la Plaza de la Concordia al aire libre, a solo unos pasos de la Avenida de los Campos Elíseos. La competencia comienza a las 7 a.m. PT.

Aquí hay 5 cosas que debes saber sobre Logan Edra

Edra creció aprendiendo a bailar en Culture Shock Dance Center

Edra ganó la prestigiosa Final Mundial Red Bull BC1 en Polonia en 2021

Su padre le dio el nombre de Logistx cuando era niña porque, dijo, en ese entonces "necesitaba un plan para todo"

Edra asistió a las escuelas primarias Wolf Canyon y Camarena en Chula Vista antes de comenzar la educación en el hogar después del sexto grado

El breaking nació en los Estados Unidos en la década de 1970 cuando los bailarines callejeros de Nueva York se lucían en fiestas de barrio en el Bronx

Edra reside actualmente en Florida, pero todavía tiene muchos familiares cercanos que viven en South Bay. Dice que se sintió atraída por el breaking como una forma de lidiar con la depresión y la ansiedad durante su juventud.

"El breaking es del Bronx de los años 70 de la cultura hip-hop, y personalmente, siempre me he sentido conectada con el breaking porque era una de las únicas cosas que me permitía escapar por completo del dolor que viene con la vida", dijo Edra a NBC Insider.

La residente de San Diego, ganó su serie en la prueba de canoa de velocidad de 200 metros. Con esta victoria sueña con el oro, tras avanzar a la semifinal del sábado.

¿Dónde se disputará el breaking en los Juegos Olímpicos de 2024?

La Plaza de la Concordia será el escenario de la rompiente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El recinto se transformará en un estadio al aire libre y se situará a pocos pasos de la avenida de los Campos Elíseos.

¿Cuándo se celebrará el breaking en los Juegos Olímpicos de 2024?

Los dos eventos de última hora se llevarán a cabo el 9 y 10 de agosto. Los eventos incluyen 16 B-Girls (mujeres) y 16 B-Boys (hombres).

La competencia comienza a las 10 a.m. ET para las batallas preliminares, y la acción continúa para las finales a las 2 p.m. ET en ambos días.

El horario es el siguiente:

Fecha Evento Horario (ET) 9 de agosto Mujeres preclasificados

Mujeres final 10 a.m. - 12 p.m.

2 p.m. - 4 p.m. 10 de agosto Hombres preclasificados

Hombres final 10 a.m. - 12 p.m.

2 p.m. - 4 p.m.

¿Qué canal se estrena en los Juegos Olímpicos de 2024?

Breaking se presentará en NBC el 9 y 10 de agosto a las 8 p.m. ET.

¿Cómo puedo ver la cobertura de los Juegos Olímpicos 2024 sin cable?

Logan Edra, 20, found stardom at an early age and is considered one of the top B-Girls in the world. NBC 7's Steven Luke has more.

Los Juegos Olímpicos de París también se pueden transmitir en Peacock, NBCOlympics.com y la aplicación NBC Sports, que está disponible en Google Play Store de Google y App Store de Apple.

¿Qué estadounidenses están en el breaking en los Juegos Olímpicos de 2024?

Un máximo de dos plazas por género y por país pueden representar al equipo de breaking en París. Estos son los estadounidenses que se dirigen a los Juegos Olímpicos:

HombresVíctor Montalvo (Víctor)

Jeffrey Louis (Jeffro)

MujeresSunny Choi (Sunny)

Logan Edra (Logistx)

¿Por qué se agregó el breaking a los Juegos Olímpicos de 2024?

Cuando el breaking hizo su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, el deporte fue un éxito. Debido a su popularidad, París decidió presentar el nuevo deporte.

¿Qué otros deportes nuevos estarán en los Juegos Olímpicos de 2024?

Otras nuevas disciplinas para los Juegos de Verano incluyen surf, skateboarding y escalada deportiva. Estos tres deportes debutaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La escaladora estadounidense Brooke Raboutou terminó tercera en la semifinal de boulder y competirá por una medalla en la final del sábado.