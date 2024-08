Breakdance en los Juegos Olímpicos de 2024: cómo ver el nuevo deporte

El breaking, también llamado breakdance, llegará a París 2024.

Breaking, que se originó en la década de 1970 en las calles del Bronx, Nueva York, tiene 30 millones de fanáticos. El deporte es muy popular debido a su accesibilidad y al hecho de que no se requiere equipo para participar, además de un par de zapatos y un altavoz para reproducir música, por supuesto.

Sin embargo, no lo malinterpretes, el breakdance no es tarea fácil. Los atletas tienen que combinar movimientos rítmicos a velocidades rápidas que también son precisos.

Entre el top rock del breaking (stand-up dance), el juego de pies (las piernas se mueven mientras las manos están en el suelo) o el freeze (los bailarines se detienen en sincronía con la música), esta es una disciplina que no querrás perderte.

Así es como puedes ver el nuevo deporte en vivo:

¿Dónde se disputará el breaking en los Juegos Olímpicos de 2024?

La Plaza de la Concordia será el escenario de la rompiente en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El recinto se transformará en un estadio al aire libre y se situará a pocos pasos de la avenida de los Campos Elíseos.

¿Cuándo se celebrará el breaking en los Juegos Olímpicos de 2024?

Los dos eventos de última hora se llevarán a cabo el 9 y 10 de agosto. Los eventos incluyen 16 B-Girls (mujeres) y 16 B-Boys (hombres).

La competencia comienza a las 10 a.m. ET para las batallas preliminares, y la acción continúa para las finales a las 2 p.m. ET en ambos días.

El horario es el siguiente:

Fecha Evento Horario (ET) 9 de agosto Mujeres preclasificados

Mujeres final 10 a.m. - 12 p.m.

2 p.m. - 4 p.m. 10 de agosto Hombres preclasificados

Hombres final 10 a.m. - 12 p.m.

2 p.m. - 4 p.m.

¿Qué canal se estrena en los Juegos Olímpicos de 2024?

Breaking se presentará en NBC el 9 y 10 de agosto a las 8 p.m. ET.

¿Cómo puedo ver la cobertura de los Juegos Olímpicos 2024 sin cable?

Los Juegos Olímpicos de París también se pueden transmitir en Peacock, NBCOlympics.com y la aplicación NBC Sports, que está disponible en Google Play Store de Google y App Store de Apple.

¿Qué estadounidenses están en el breaking en los Juegos Olímpicos de 2024?

Un máximo de dos plazas por género y por país pueden representar al equipo de breaking en París. Estos son los estadounidenses que se dirigen a los Juegos Olímpicos:

HombresVíctor Montalvo (Víctor)

Jeffrey Louis (Jeffro)

MujeresSunny Choi (Sunny)

Logan Edra (Logistx)

¿Por qué se agregó el breaking a los Juegos Olímpicos de 2024?

Cuando el breaking hizo su debut olímpico en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, el deporte fue un éxito. Debido a su popularidad, París decidió presentar el nuevo deporte.

¿Qué otros deportes nuevos estarán en los Juegos Olímpicos de 2024?

Otras nuevas disciplinas para los Juegos de Verano incluyen surf, skateboarding y escalada deportiva. Estos tres deportes debutaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.