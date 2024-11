Actriz de Escondido tiene una conexión con “Wicked” el musical y Ariana Grande

SAN DIEGO, California - La muy esperada película musical "Wicked" ya está en los cines, y una actriz de Escondido tiene una conexión especial con una de las brujas de Oz. También tiene una conexión con la actriz que la interpreta en la película.

Las brujas de "Wicked" vuelven a hacer su magia, llevando su historia sobre lo que sucedió en Oz antes de que Dorothy cayera del escenario a la pantalla.

"Va a ser muy especial para la gente que no puede ir a Nueva York a ver la versión de Broadway o que no puede entrar a un teatro en algún lugar para verla en gira para poder experimentar la historia", dijo Allie Trimm.

Trimm vio por primera vez la gira "Wicked" cuando tenía 11 años. Al instante quedó impresionada por Oz.

"Mi mamá me dice que cuando me miraba al público, todo el tiempo me quedé boquiabierta e hipnotizada por este mundo", dijo.

Volvió a verla de nuevo al año siguiente y se quedó en la puerta del escenario durante horas con una camiseta de "Wicked".

"Solo quería ver a Glinda y mostrarle mi camisa", dijo Trimm. "Ella dijo: 'Lamento mucho que estuvieras esperando. No tenía ni idea. Déjame compensarte. Déjame llevarte al backstage y mostrarte los alrededores y Glinda-fy. Y eso solidificó lo mucho que quería ser parte del mundo".

Quince años después, Trimm consiguió su deseo.

Allie Trimm como Glinda en "Wicked."

"Justo antes de mi cumpleaños, recibí la llamada de que había conseguido el trabajo de alternante de Glinda", dijo. "El día de Navidad, me enteré de que estaba en ese programa esa noche. Fue el momento más emocionante. Sinceramente, no recuerdo mucho de ella. Creo que me desmayé, y creo que salió bien. Aplaudieron al final, así que eso es bueno".

Pero Trimm no siguió el camino de baldosas amarillas hacia Nueva York. Ella le da crédito a varios teatros locales, incluidos The Old Globe y Lamb's Players Theatre en Coronado, por ayudarla a llegar allí cuando era adolescente.

"Están muy cerca de mi corazón, y me enseñaron mucho que sé sobre teatro hasta el día de hoy", dijo.

Trimm también tiene una conexión perversa con una de las estrellas de la película. Hizo "13" en Broadway con otra futura Glinda.

"Ariana Grande estaba en el elenco con nosotros", dijo. "Interpreté a un personaje llamado Patrice, y ella era una de las suplentes de Patrice. Y ahora, estar en este mundo loco, aunque hayan pasado muchos años, en el que ella interpreta a Glinda en la película, y yo he podido esperar a Glinda en el musical, es como, no sé, una pequeña magia de hechizo universal loca que sucede".

Ariana Grande (izquierda) y Allie Trimm (derecha).

Después de dos años y medio con "Wicked" en Broadway, Trimm dejó su contrato de tiempo completo hace unos meses. Todavía retrocede en la burbuja de vez en cuando cuando la necesitan, y espera que haya más en su historia de Glinda en el futuro.