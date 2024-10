Este Halloween puedes pasear en una góndola embrujada en Coronado Cays

Lo que debes saber Experiencia aterradora en góndolas estilo Venecia en Coronado

The Gondola Company

Precios comienzan en $99 y más

Del 27 al 31 de octubre; Los paseos comienzan a las 5:30 p.m. cada noche

EXPERIMENTAR UN PASEO EN GÓNDOLA... a lo largo de los antiguos y bellos canales de Venecia, es un sueño para muchos viajeros que visitan Italia. En especial para aquellos que han visto las películas que muestran un viaje en góndola como algo bastante mágico, incluso hechizante.

Por supuesto, cualquiera que haya viajado en una de estas embarcaciones puede confirmarlo, pero los libros y guiones van a menudo más allá y sitúan los viajes en góndola en el caprichoso mundo de lo sobrenatural, un reino donde vampiros, fantasmas y otros seres inmortales se dejan ver por los callejones venecianos. Si busca un ambiente carnavalesco esta temporada de Halloween pero no puede reservar una aventura en el mar Adriático lo antes posible, diríjase a Coronado,, donde The Gondola Company ofrece una salida con matices etéreos: The Haunting in Venice Cruises.

DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE podrás encontrar las góndolas estilo veneciano en Coronado. Los precios comienzan en $99 dólares. Su gondolero estará enmascarado y luciendo una capa, mientras melodías macabras flotarán a través de la góndola que deambula por las aguas de Coronado.

Los paseos de temporada han demostrado ser populares, por lo que no es una sorpresa que The Gondola Company los traiga de vuelta en esta temporada por un tiempo limitado. Pasarán 50 minutos, no tan aterradores, antes de que vuelvas a tierra firme, aferrándote a los recuerdos de ensueño de pasar un rato en góndola justo antes o el mismo día de Halloween. Si deseas abrazar por completo el espíritu espeluznante de la temporada, disfrazarte es siempre una opción.