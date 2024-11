SAN DIEGO - Con el espíritu de las festividades de fin de año, organizaciones comunitarias y socios locales se unen esta semana para combatir la inseguridad alimentaria en San Diego. Asegurando que cientos de familias disfruten de una cena especial de Acción de Gracias. Tres eventos destacados se llevarán a cabo el 21 de noviembre, beneficiando a miles de residentes en el condado. En esta lista te compartimos los lugares disponibles para asistir.

Feeding San Diego distribuye despensas para 600 familias

Feeding San Diego organizará un evento en el estacionamiento del Zoológico de San Diego, donde 600 hogares recibirán productos frescos, alimentos básicos de despensa y artículos esenciales para las fiestas.

Con más de 350,000 personas enfrentando inseguridad alimentaria en el condado incluídos más de 100,000 niños, esta iniciativa busca brindar alivio durante la temporada de fiestas



Cuándo: Jueves 21 de noviembre, 9 a.m. - 11 a.m.

Dónde: Estacionamiento del Zoológico de San Diego, 2920 Zoo Drive



Banda Sycuan y Padres de San Diego entregarán 1,000 pavos

La Banda Sycuan de la Nación Kumeyaay, en asociación con los Padres de San Diego y el Distrito Escolar Nacional, distribuirá 1,000 pavos a familias de estudiantes en National City. El evento contará con la participación del Consejo Tribal de Sycuan, la presidenta del Distrito Escolar Nacional Michelle Gates, y el exjugador de los Padres, Nick Hundley.

Cuándo: Jueves 21 de noviembre, 9 a.m.

Dónde: Best Western Plus Marina Gateway Hotel, 800 Bay Marina Dr, National City

Casa Familiar regalará 700 cenas para residentes de San Ysidro

Casa Familiar ofrecerá más de 700 cenas tradicionales de Acción de Gracias en el Centro Cívico de San Ysidro. Las comidas serán preparadas por la reconocida chef Wendy Cervantes junto con chefs voluntarios de la Asociación de Chefs de Cocina de San Diego. Además, se entregarán cenas a residentes de ocho complejos de apartamentos para personas mayores.

San Ysidro, una de las comunidades de ingresos más bajos en San Diego, se beneficiará de esta iniciativa apoyada por US Bank y Blue Shield California Promise Health Plan.



Cuándo: Jueves 21 de noviembre, 5:30 p.m.

Dónde: Centro Cívico de San Ysidro, 212 W. Park Avenue