Qué hacer este finde en San Diego: Lemon Festival, SoCal Taco Fest y más

SAN DIEGO - Estamos en la recta final del verano pero aún quedan muchos eventos para sacarle jugo a que vivimos en la mejor ciudad de EEUU.

¡Sal a jugar! Prueba alguno de estos eventos.

Viernes, 16 de agosto

Hidden City Sounds: The Farmers

7 p.m. en Lyric Court | GratisEste evento incluye catering inclusivo de vendedores populares, Boneheadburgers, conocido por sus hamburguesas, y Mr.Mexicaliroll, conocido por su fusión de sabores asiáticos y mexicanos.

Totally '80s con la Sinfónica de San Diego

7:30 p.m. en The Rady Shell | $47+Actuación en la Orquesta Sinfónica de San Diego con el director Stuart Chafetz y con los vocalistas Nicole Parker y Aaron Finley.

Sebastian Maniscalco

7:30 p.m. en Viejas Arena | $90+Ver al comediante y actor estadounidense, Sebastian Maniscalco junto a Pete Correale y Pat Mcgann en vivo en el Viejas Arena.

Area Rug Comedy

7:30 p.m. en Studio Casually | $15Area Rug Comedy presenta a Tatyana Guchi (Netflix is a Joke, Laugh Factory, BMC Improv), Cameron Frost (Ca$h Grab Podcast) y Connor Castello (Don't Tell Comedy). Después del espectáculo, hay un mercado de arte y actuaciones de DJ.

Mercado Nocturno Vegano de San Diego

5 p.m. en AleSmith Brewing Company | El mercado nocturno vegano más grande de FreeSan Diego, alojado en AleSmith Brewing Company. Deléitese con una selección épica de alimentos y bebidas, con una alineación rotativa de más de 40 proveedores diversos de San Diego, el condado de Orange y Los Ángeles.

Sábado 17 de agosto

Imperial Beach Sun & Sea Festival

10 a.m. en Imperial Beach | GratisUno de los festivales más grandes del condado de San Diego que se celebra anualmente en la arena de Portwood Pier Plaza regresa este año con un gigantesco castillo monumental, una feria callejera, entretenimiento en vivo y la competencia Kids-n-Kastles.

27º Festival Anual del Limón

11 a.m. en el centro de Chula Vista | GratisEl Festival del Limón de este año incluye dos escenarios de música en vivo, sesiones fotográficas picantes, una competencia de cocina de limón, una zona para niños para los Lil' Lemons, deliciosas opciones de comida, vendedores de artesanías y un jardín de vinos y cerveza.

SoCal Taco Fest 2024

12 p.m. en Waterfront Park | $49Este evento trae más de 25 taquerías, lucha libre, DJ sets todo el día y Micheladas.

Festival de Comida de Verano

4 p.m. en Bates Nut Farm | GratisEste festival gastronómico incluye música en vivo, vendedores de comida que van desde barbacoa hasta crepes franceses, y una zona para niños con paseos en pony, zoológico de la granja y una casa inflable.

TEDxEscondido

10:30 a.m. en el California Center for Arts | $120El evento inaugural de TEDxEscondido presentará una selección de presentadores en vivo mezclados con videos y actuaciones de charlas TED, lo que generará una conversación profunda y conexiones significativas.

Concierto de verano de SeaWorld San Diego: Montell Jordan

a las 6 p.m. en el Anfiteatro Bayside | $50+ (entrada no incluida)El

ícono del R&B Montell Jordan ha dejado una huella inolvidable con su suave voz y éxitos atemporales, incluido el himno clásico "This Is How We Do It". Con una carrera que abarca décadas, Jordan continúa hipnotizando al público con sus melodías conmovedoras y su innegable presencia en el escenario, haciendo de cada actuación un viaje a través de lo mejor del R&B.

Domingo 18 de agosto

Medio Maratón y 5K de America's Finest City

a las 6 a.m. en el Monumento Nacional Histórico de Cabrillo | $62+¡Realice un recorrido de 13.1 millas por San Diego a pie! La 47ª edición anual del Medio Maratón de America's Finest City se corre en un recorrido rápido, pintoresco y de punto a punto.

'Love, Loss and What I Wore'

3 p.m. en el Portuguese Hall | $22Catch a Star Theater Company anuncia su próxima producción de Love, Loss and What I Wore de los aclamados escritores de When Harry Met Sally y Sleepless in Seattle. Una conmovedora obra de teatro basada en las memorias de Iileen Beckerman.

Concierto de Bryan & Friends en el patio

a las 5 p.m. en la Iglesia Presbiteriana de la Comunidad de Point Loma | GratisDisfruta de una noche de pop, jazz y música clásica en la plaza con Bryan Verhoye and Friends, con el invitado Tripp Sprague en el saxofón. Y una recepción después del concierto.

Las Marías

8 p.m. en el Teatro Abierto de Cal Coast Credit Union | $100+Las Marías es una banda estadounidense de indie pop de Los Ángeles, California. Son conocidos por interpretar canciones tanto en inglés como en español, así como por infundir en su música elementos como percusión de jazz, riffs de guitarra, voces aterciopeladas y solos de viento.