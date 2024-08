Newsom insta a los distritos escolares a restringir el uso de teléfonos celulares a los estudiantes

California y Carolina del Sur podrían convertirse en los próximos estados en limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas, y los funcionarios estatales planean abordar el tema el martes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, está enviando cartas a los distritos escolares, instándolos a restringir el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes en el campus. Y se espera que la Junta de Educación del Estado de Carolina del Sur apruebe el martes las pautas para limitar el acceso de los estudiantes a los teléfonos.

Los esfuerzos marcan un impulso más amplio por parte de los funcionarios de Utah, Florida, Luisiana y otros lugares para tratar de limitar el uso de teléfonos celulares en las escuelas con el fin de reducir las distracciones en el aula y abordar los impactos de las redes sociales en la salud mental de los niños y adolescentes.

Pero el progreso puede ser desafiante. Las prohibiciones de teléfonos celulares ya están en vigor en muchas escuelas, pero no siempre se aplican.

Los distritos deben “actuar ahora” para ayudar a los estudiantes a concentrarse en la escuela restringiendo el uso de teléfonos inteligentes, dijo Newsom en la carta. También citó los riesgos para el bienestar de los jóvenes, un tema que cobró renovada atención en junio después de que el Cirujano General de Estados Unidos,Vivek Murthy, pidió al Congreso que exigiera etiquetas de advertencia en las plataformas de redes sociales.

“Cada aula debe ser un lugar de concentración, aprendizaje y crecimiento”, dijo el demócrata en su carta. “Trabajando juntos, educadores, administradores y padres pueden crear un entorno en el que los estudiantes participen plenamente en su educación, libres de las distracciones de los teléfonos y las presiones de las redes sociales”.

Newsom dijo a principios de este verano que planeaba abordar el uso de teléfonos inteligentes por parte de los estudiantes, y su carta dice que está trabajando en ello con la legislatura estatal. El anuncio del martes no es un mandato, pero impulsa a los distritos a actuar.

Newsom firmó una ley en 2019 que otorga a los distritos la autoridad para regular el acceso de los estudiantes a los teléfonos inteligentes durante el horario escolar.

El debate sobre la prohibición de los teléfonos celulares en las escuelas para mejorar los resultados académicos no es nuevo. Pero los funcionarios a menudo recurren a las prohibiciones como solución en lugar de encontrar formas de integrar los dispositivos digitales como herramientas para el aprendizaje, dijo Antero García, profesor de la Escuela de Posgrado en Educación de la Universidad de Stanford.

“Lo que me sorprende es la incapacidad de la sociedad para avanzar y encontrar otros tipos de soluciones que no sean volver a esta conversación de ‘¿Deberíamos prohibir los dispositivos?’ como la solución principal a algo que no ha funcionado”, dijo García.

“Sugerir restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas es algo excelente”, agregó. “Lo que eso significa para los maestros de secundaria la próxima semana, cuando muchas escuelas comiencen, es un panorama muy diferente”.

Algunas escuelas y distritos en California ya han tomado medidas. Los distritos escolares unificados de Santa Bárbara y Los Ángeles aprobaron prohibiciones al uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en los últimos años.

Pero algunos defensores de las juntas escolares dicen que el estado no debería ir más allá y aprobar una prohibición general del uso de teléfonos celulares. Esa decisión debería dejarse en manos de los distritos, dijo Troy Flint, portavoz de la Asociación de Juntas Escolares de California.

“El uso de teléfonos celulares y redes sociales en el campus es sin duda un problema grave que merece un examen minucioso”, dijo Flint. “Pero esas decisiones son muy específicas de ciertas escuelas y ciertas comunidades, y deben tomarse a nivel local”.

No existe una panacea para proteger a los estudiantes de los riesgos que plantean los teléfonos inteligentes, pero el estado está “abriendo una conversación” sobre cómo podrían actuar los distritos, dijo David Goldberg, presidente de la Asociación de Maestros de California.

“Tiene sentido para nosotros, como adultos, estar atentos y tratar de cuidar a los estudiantes y permitirles tener espacios seguros para aprender”, dijo. “La forma en que lo hagamos también es muy importante: nos aseguremos de incluir a los estudiantes y a los educadores en estas conversaciones”.