“Un oso entró al salón de clases de mi esposa”: video capta la visita

BAKERSFIELD, California – Un oso entró a un salón de clases en escuela de Bakersfield, la maestra había salido un momento y al regresar vio al animal.

La visita ocurrió el lunes 5 de agosto, la mujer decidió llamar a su esposo para que la ayudara, el hombre publicó en redes sociales el encuentro.

“Un oso entró al salón de clases de mi esposa que fue a la oficina esta noche”, indica Ian Sawrey.

El hombre explicó que el acceso al salón fue muy fácil.

“La puerta tiene una manija que simplemente empujas y puedes entrar. Cuando mi esposa entró al salón de clases vio al oso y luego llamó a su amado esposo para que la ayudara”, continúa la publicación.

Las imágenes captan al animal recorriendo el salón, el hombre golpeaba la ventana para atraerlo a la puerta.

“Este oso no se dejó intimidar por nosotros, ni por los golpes a la venta, quería salir pero no podía, entonces tuve que abrir la puerta, me paré detrás de ella y traté de sacarlo.

El animal logró salir sin problema. Nadie resultó herido, ni se reportaron daños en el lugar.

“Nunca antes habia tenido que llamar a un oso pero una vez que vio la puerta abierta, salió, es lo más cerca que he estado a un oso. Me alegro que salió seguro y no hubo daños reales en el salón”, concluye la publicación.

La comida es el factor principal que atrae a los animales, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California.