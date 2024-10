Cómo votar, fechas clave y más sobre las elecciones presidenciales de 2024

SAN DIEGO - 2024 es un año de elecciones presidenciales y los votantes de San Diego decidirán quién dirigirá el país durante los próximos cuatro años. Los sandieguinos también votarán en noviembre sobre una serie de asuntos y candidatos locales y estatales.

Al revisar su papeleta, es posible que tenga algunas preguntas. Por eso, NBC 7 elaboró esta guía que responde algunas de las preguntas más comunes relacionadas con las elecciones para prepararte para votar en las Elecciones Presidenciales de 2024.

Esto es lo que debe saber sobre el voto por correo y las papeletas electorales:

¿Cuándo son las elecciones generales de 2024 en el condado de San Diego?

El Día de las Elecciones Generales de 2024 será el martes 5 de noviembre de 2024, pero los votantes del Condado de San Diego tienen la opción de entregar sus boletas por adelantado, ya sea utilizando buzones en todo el condado o votando en un Centro de Votación oficial. Todas las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 8 p.m. el día de las elecciones.

¿Estoy registrado para votar?

Si piensa que ya se ha inscrito para votar o desea modificar sus preferencias de voto, compruebe aquí el estado de su inscripción.

Si se ha mudado recientemente o ha cambiado de nombre, debe volver a registrarse para votar rellenando un nuevo formulario de registro de votantes .

De cualquier manera, es una buena idea asegurarse de que el Registro de Votantes tenga su dirección postal correcta.

Si no se ha inscrito anteriormente, puede hacerlo aquí:

Para poder registrarse y votar, debe ser:

Ciudadano de EE.UU.

Ser residente en California

Tener al menos 18 años cumplidos antes de las próximas elecciones

No estar en una prisión estatal o federal por una condena por delito grave

No haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal

El último día para inscribirse en línea o por correo para votar en el estado de California es el 21 de octubre. Si se le pasa el plazo, no se preocupe. Todavía hay una manera de votar en las elecciones de noviembre. (Lo explicaremos a continuación).

¿Todavía puedo inscribirme para votar?

Por suerte, para aquellos que no se registran para votar durante la fecha límite, el estado de California permite a los residentes registrarse utilizando lo que se llama registro condicional de votantes hasta el día de las elecciones, pero tiene que hacerse en persona.

Si usted cumple con los criterios para convertirse en un votante registrado, vaya a la oficina del Registro en 5600 Overland Ave., San Diego, o cualquier centro de votación para registrarse y votar utilizando un voto provisional. Tenga la seguridad de que su voto seguirá contando una vez que se haya verificado que es un votante registrado.

También estarás inscrito para votar en futuras elecciones.

¿Cuándo debo recibir mi voto por correo?

Los folletos informativos para los votantes empezaron a enviarse a los votantes registrados el 26 de septiembre. Las papeletas empezarán a enviarse a los votantes el 6 de octubre y deberán recibirse esa misma semana.

¿Qué ocurre si no he recibido mi papeleta de voto por correo?

En primer lugar, compruebe el estado de su papeleta aquí. Si aún no la ha recibido y ya debería haber sido entregada, haga clic aquí y desplácese hacia abajo hasta la sección Solicitud de sustitución de la papeleta de voto por correo.

¿Puedo votar personalmente este año?

Sí, y no sólo el día de las elecciones. Los votantes en persona pueden votar desde el 7 de octubre de 8 a.m. a 5 p.m. (8 p.m. el día de las elecciones) en centros de votación seleccionados en todo el condado y en la Oficina del Registro ubicada en 5600 Overland Ave., San Diego. Los lugares aún no se han anunciado.

Los votantes que elijan votar en persona pueden llevar sus boletas electorales enviadas por correo para emitirlas en un centro de votación. Pero si se olvida de llevar su papeleta, el centro de votación tendrá dispositivos de marcado electrónico de papeletas para que pueda emitir su voto en persona. Al registrarse, los empleados se asegurarán de que su papeleta de voto por correo está suspendida y de que su papeleta de voto en mano cuenta.

Tenga en cuenta que si no lleva su papeleta de voto por correo, votará en una máquina electrónica, que imprime su voto en papel para entregárselo a los trabajadores electorales. Vea cómo es aquí.

No se le pedirá su documento de identidad a menos que sea la primera vez que vota, en cuyo caso, se le puede pedir que proporcione una forma aceptable de identificación antes de que le entreguen su papeleta.

¿Puedo votar por correo este año?

Sí, se fomenta el voto por correo. Cada votante registrado en California recibirá una papeleta de voto por correo para las Elecciones Generales de 2024.

Primero, asegúrese de que su papeleta esté lista para ser enviada al firmar y fechar su sobre de devolución y sellar la papeleta en el interior.

A partir del 8 de octubre, puede depositar su voto en cualquier buzón azul del Servicio Postal de EEUU.

El sobre de devolución debe llevar matasellos del día de las elecciones o anterior y la oficina del Registro debe recibirlo dentro de los siete días posteriores al día de las elecciones.

¿Qué hay en mi papeleta de voto?

A todos los votantes de San Diego se les pedirá que seleccionen a su candidato para Presidente de los Estados Unidos, pero hay una serie de medidas en la boleta electoral y candidatos exclusivos de su lugar de residencia.

Para encontrar sus distritos y qué candidatos están en su papeleta localmente, utilice esta herramienta de la oficina del Registro del Condado de San Diego para obtener una papeleta de muestra específica para su dirección de votación.

A todos los votantes de California también se les pedirá que voten en un puñado de proposiciones estatales. Esto es lo que hay que saber:

Proposition 2: Autoriza bonos para instalaciones de escuelas públicas y colegios comunitarios.

Autoriza bonos para instalaciones de escuelas públicas y colegios comunitarios. Proposition 3: Derecho constitucional al matrimonio.

Derecho constitucional al matrimonio. Proposition 4: Permite la emisión de bonos para el suministro de agua potable, la prevención de incendios forestales y la protección de las comunidades y los espacios naturales frente a los riesgos climáticos.

Permite la emisión de bonos para el suministro de agua potable, la prevención de incendios forestales y la protección de las comunidades y los espacios naturales frente a los riesgos climáticos. Proposition 5: Permitirá la emisión de bonos locales para viviendas asequibles e infraestructuras públicas con la aprobación del 55% de los votantes.

Permitirá la emisión de bonos locales para viviendas asequibles e infraestructuras públicas con la aprobación del 55% de los votantes. Proposition 6: Elimina la disposición constitucional que permite la esclavitud involuntaria de las personas encarceladas.

Elimina la disposición constitucional que permite la esclavitud involuntaria de las personas encarceladas. Proposition 32: Aumenta el salario mínimo.

Aumenta el salario mínimo. Proposition 33: Amplía la autoridad de los gobiernos locales para promulgar el control de alquileres en propiedades residenciales.

Amplía la autoridad de los gobiernos locales para promulgar el control de alquileres en propiedades residenciales. Proposition 34: Restringe el gasto de los ingresos procedentes de la prescripción de medicamentos por parte de determinados proveedores de asistencia sanitaria.

Restringe el gasto de los ingresos procedentes de la prescripción de medicamentos por parte de determinados proveedores de asistencia sanitaria. Proposition 35: Proporciona financiación permanente para los servicios sanitarios de Medi-Cal.

Proporciona financiación permanente para los servicios sanitarios de Medi-Cal. Proposition 36: Permite la imputación de delitos graves y aumenta las penas para determinados delitos relacionados con drogas y robos.

¿Puedo hacerme un selfie con mi papeleta?

Sí. Los votantes pueden hacer fotos de su papeleta y compartirlas en las redes sociales después de que la Legislatura estatal anulara en 2017 una ley que lo prohibía. Ten en cuenta que sigue siendo ilegal hacer fotos o vídeos de otras personas votando.

¿Y si pierdo mi papeleta?

El votante puede solicitar una papeleta de reemplazo rellenando este formulario y enviándolo a su oficina del Registro Electoral.

¿Qué debo hacer si tengo problemas para votar?

El departamento de Servicios de Investigación del estado de California investiga las infracciones penales cometidas durante el proceso electoral, como el uso indebido del censo electoral y las infracciones durante la votación. Para reportar una queja, utilice el formulario web aquí.

Para reportar otros tipos de quejas electorales, visite aquí.

Los votantes a los que se cuestione su derecho al voto, que sufran intimidación o que tengan problemas en su colegio electoral deben informar de estos incidentes.

Si se encuentra con alguno de los problemas anteriores o tiene alguna pregunta sobre el proceso de votación, más de 100 organizaciones de todo Estados Unidos disponen de una línea directa de Protección Electoral, a la que puede llamar en:

1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683): Inglés

1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): Español/Inglés

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): Idiomas asiáticos/inglés

1-844-YALLA-US (1-844-925-5287): Árabe/inglés

El Comité de Abogados para los Derechos Civiles ante la Ley es una de las organizaciones que colabora en el funcionamiento de la línea directa durante la temporada electoral.

Los residentes también pueden enviar un mensaje de texto MYVOTE al 866-687-8683 para recibir ayuda de voluntarios capacitados. También hay ayuda disponible en Twitter o Facebook Messenger en @866ourvote . También puedes chatear en directo en el sitio web del grupo.