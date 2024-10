SAN DIEGO, California - En estas elecciones de noviembre, hay más de 10 medidas electorales que podrían aumentar los impuestos sobre las ventas en las ciudades locales y en todo el condado.

Las dos medidas que posiblemente atraen la mayor atención son la Medida E, un aumento del 1% a la tasa del impuesto sobre las ventas en la ciudad de San Diego, y la Medida G, un aumento del impuesto sobre las ventas del .05% en todo el condado.

Las medidas electorales hacen grandes promesas como mejorar los sistemas de aguas pluviales, reparar las carreteras y mejorar el transporte público. Los opositores tanto a la E como a la G no están en desacuerdo con que haya una necesidad, simplemente no están de acuerdo con escribir un cheque en blanco a nadie.

Medida E: Aumento del 1% en el impuesto sobre las ventas de San Diego

La Medida E pide a los votantes aumentar el impuesto sobre las ventas en la ciudad de San Diego en un punto porcentual, de 7.75% a 8.75%. Se proyecta que eso traerá alrededor de $360-400 millones al año al fondo general de la ciudad.

Líderes de la ciudad como el concejal Raúl Campillo dicen que planean gastar ese dinero principalmente en infraestructura. Eso incluye cosas como aguas pluviales, baches, alumbrado público, parques y bibliotecas.

"Necesitábamos estos ingresos hace 20 años para rehabilitar y mantener lo que teníamos entonces", dijo Campillo. "Pero nadie dio un paso al frente hace 20 años para pedir a los votantes esta inversión. Ahora tenemos que arreglar estas cosas".

Solo el departamento de aguas pluviales de San Diego tiene cientos de proyectos de reparación y mejora pendientes que no puede permitirse ejecutar. Y el terreno que necesita recuperar es abrumador: $1.6 mil millones, que es cuánto dinero más necesita el departamento de aguas pluviales. Mientras tanto, cientos de tuberías pluviales subterráneas y estaciones de bombeo se encuentran en un estado de deterioro, mucho más allá de su vida útil.

Una falla en el sistema de aguas pluviales contribuyó a las devastadoras inundaciones que desplazaron a cientos de habitantes de San Diego durante una tormenta invernal a principios de este año. La ciudad ahora enfrenta una demanda colectiva de aquellos que perdieron sus hogares y ha pagado cientos de miles de dólares en reclamos legales relacionados con daños relacionados con aguas pluviales.

Y eso son solo aguas pluviales. Todo el presupuesto de la Ciudad está en números rojos de $200 millones, según un informe de agosto de 2024 de la Oficina del Analista Independiente de Presupuesto. La Ciudad dice que la nueva tasa del impuesto sobre las ventas cubriría el déficit presupuestario de la ciudad, y los $160-200 millones restantes generados al año se destinarían a proyectos de infraestructura como calles, aceras, alumbrado público y prevención de inundaciones.

Campillo fue coautor de la Medida E con el alcalde Todd Gloria.

"Necesitamos invertir mucho más en infraestructura de barrios", dice Campillo. "En su mayoría están al final de su vida útil. La gente lo ve cuando conduce al trabajo todos los días. Y por eso tenemos que invertir en eso. Porque si no invertimos en él ahora, va a costar mucho más después".

Campillo dice que si los habitantes de San Diego viajan o exploran diferentes ciudades y regiones en todo el condado de San Diego, es muy probable que ya paguen la misma tasa de impuestos sobre las ventas que la Medida E propone en su vida cotidiana.

"Otras ocho ciudades tienen impuestos sobre las ventas más altos", nos dijo Campillo. "Ya estás gastando dinero a un ritmo más alto cuando vas a almorzar a Del Mar. O vas a National City. O Playa Imperial. O La Mesa.

El impuesto sobre las ventas en Chula Vista, Del Mar, National City, Solana Beach e Imperial Beach es del 8.75%. En La Mesa es del 8.5% y si vas al centro comercial en Vista, Oceanside y El Cajón espera pagar el 8.25% de impuesto sobre las ventas en la caja registradora.

Los opositores a la Medida E reconocen la necesidad de la ciudad de más inversión en infraestructura, pero dicen que esta medida electoral no es la respuesta.

La Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego (SDCTA, por sus siglas en inglés) respalda varias medidas de impuestos sobre las ventas de la ciudad local en la boleta electoral. Cabe destacar que la Medida E de San Diego no es una de ellas.

"Tenemos que poner nuestro dinero donde sabemos que va a tener un buen uso y un buen trabajo. Y no estamos convencidos de que eso sea en la ciudad de San Diego. Hay otros lugares en los que estamos convencidos de que podría funcionar. Pero no en la ciudad de San Diego", dice Haney Honey, presidente de SDCTA.

En una entrevista con Telemundo 20 Investiga Hong enumeró tres grandes razones por las que la asociación está presionando a los votantes para que marquen "no" a la Medida E:

El historial de la ciudad de San Diego de mala administración del dinero y los servicios públicos, incluidos los problemas de años de la ciudad con medidores de agua y facturación inexactos. La Medida E no incluye una cláusula de extinción, lo que significa que la tasa más alta del impuesto sobre las ventas sería permanente Los ingresos generados por la Medida E irían al fondo general de la ciudad, en lugar de a un programa dedicado a la infraestructura

"Creo que mucha gente se pregunta qué hace la Ciudad con nuestros impuestos actuales", dijo Hong. "Si quieres darle al contribuyente el beneficio de la duda, ¿por qué no le das a los contribuyentes la capacidad de votar sobre ello de nuevo?"

Tal vez la mayor área de discordia de Hong con la medida electoral es que alimenta el fondo general.

"Si usted y yo, como contribuyentes, vamos a poner nuestro dinero en ello, tenemos que estar seguros de que va a ir a esa [infraestructura]", argumentó Hong. En cambio, dice que la Medida E esencialmente les da a los líderes de la ciudad un cheque en blanco.

"Bueno, ciertamente no es un cheque en blanco", dijo Campillo. "Todas las cosas con las que lidias en tu vida diaria con el gobierno de la ciudad, eso es lo que paga el fondo general. Ahí es donde va el 99% de los dólares. Las cosas que la gente realmente aprecia de los servicios gubernamentales".

Según Campillo, el departamento de aguas pluviales de la ciudad actualmente no tiene su propia fuente de financiación dedicada. Su presupuesto proviene del fondo general de la ciudad. El concejal dice que la Medida E le da flexibilidad a la ciudad, y eso es por diseño, lo que le permite a la ciudad desviar el nuevo flujo de ingresos para cubrir una emergencia inesperada.

El hecho de que el dinero esté destinado al fondo general en lugar de a una causa específica también hace que la Medida E sea mucho más fácil de aprobar. De esta manera, los líderes de la ciudad solo necesitan una mayoría simple para votar sí (más del 50 por ciento de las boletas), en lugar de dos tercios.

"Si tuviéramos todas estas otras restricciones que la Asociación de Contribuyentes del Condado está pidiendo, lo estaríamos haciendo con un brazo atado a la espalda", dice Campillo. "¿Por qué querríamos hacer eso? Tengamos un plan de 30 años ahora y comencemos a rodar la pelota. Y empieza por las calles".

Medida G: Aumento del .5% en el impuesto sobre las ventas del condado de San Diego

Ya sea que vivas dentro o fuera de los límites de la ciudad de San Diego, también votarás sobre otro aumento del impuesto sobre las ventas, la Medida G.

Si se aprueba, aumentaría el impuesto sobre las ventas en medio por ciento en todo el condado. Si se aprueba, se prevé que recaude 350 millones de dólares al año. El propósito: un gran transporte público brillar.

Un grupo de grupos climáticos y laborales hicieron campaña para incluirlo en la boleta electoral, incluida la Coalición de Salud Ambiental. Carolina Martínez es su Directora de Justicia Climática.

"Necesitamos tener un sistema de transporte que sea confiable, asequible y frecuente".

Martínez dice que el 70% de los trabajos en el condado de San Diego no son accesibles en transporte público. Eso incluye la suya propia. Condujo su automóvil hasta una estación de tranvía en National City para nuestra entrevista.

"Es muy frustrante no poder llegar a mi trabajo en el transporte público", dijo Martínez. "Tardo una hora en llegar a mi trabajo si uso el transporte público. Si conduzco, tardo 15 minutos".

Pero la Medida G podría cambiar eso. Entre sus proyectos catalogados se encuentra un servicio exprés desde la frontera hasta el centro de la ciudad en la línea azul. Y una nueva línea ferroviaria para aliviar el tráfico en la 805. Además de una conexión ferroviaria con el aeropuerto y servicios las 24 horas.

Esta animación muestra las mejoras proyectadas para el transporte público si se aprueba la Medida G.

Pero, de nuevo, no todo el mundo está de acuerdo. La Asociación de Contribuyentes del Condado de San Diego también está en contra de la Medida G.

"Es un grupo de personas, con un interés específico, que se pone algo y espera que todos los demás se den cuenta y voten", dijo Hong. "El presupuesto de las urnas no es el derecho a obtener el dinero y gastar el dinero".

Hong dice que el sistema de transporte público es complejo; No debería ser algo que los votantes deban diseñar o pagar.

Pero Martínez dice que los votantes no pueden darse el lujo de no hacerlo.

"En este momento es muy caro no tener un transporte público confiable", dijo Martínez. "Le está costando a nuestra economía. Está costando nuestra calidad del aire y le está costando a nuestro clima. Esos gastos son muy, muy altos. Por lo tanto, tener un transporte público confiable mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de San Diego".

Esta medida también requiere una mayoría simple (51%) para ser aprobada.

Otras 12 localidades tienen medidas tributarias en la boleta electoral

Una docena de otras medidas piden a los votantes que aprueben o extiendan las medidas fiscales. Por ejemplo, hay una propuesta en Santee para aumentar el impuesto sobre las ventas en medio por ciento para beneficiar al departamento de bomberos. En Escondido, los votantes podrán decidir sobre un aumento del 1% en el impuesto sobre las ventas para reforzar el fondo general. En el mapa a continuación, puede ver qué municipios tienen una medida tributaria en la boleta electoral.

Puedes averiguar exactamente qué hay en tu boleta y dónde está tú lugar de votación visitando el sitio web de la Oficina del Registro del Condado de San Diego.

CIUDAD DE CHULA VISTA - .5% Sales Tax Extension (INICIATIVA DE LEY P)

¿Debe adoptarse la iniciativa de ley para continuar financiando los servicios de la Ciudad de Chula Vista, incluyendo reparar baches; mantener las calles, aceras, infraestructura, parques, instalaciones públicas seguras, limpias, bien mantenidas; reparar los desagües pluviales obsoletos; controlar la congestión del tráfico y eliminar la basura/graffiti de los espacios públicos, mediante la renovación del impuesto sobre transacciones y consumo de la Ciudad de Chula Vista de medio centavo a la tasa actual (sin aumento), continuando un estimado de $37,000,000 anualmente para uso general del gobierno durante 10 años, con supervisión ciudadana, auditorías independientes y todo el dinero controlado localmente?

CIUDAD DE DEL MAR - Iniciativa de Ley del Impuesto a la Ocupación Transitoria (INICIATIVA DE LEY M)

A fin de mantener los servicios de la Ciudad afectados por el turismo (seguridad pública, calles, playas, parques, senderos), ¿debe actualizarse el Código Municipal de Del Mar para exigir el Impuesto a la Ocupación Transitoria (TOT, por sus siglas en inglés) a los huéspedes de todos los alquileres vacacionales a corto plazo (30 días o menos), hoteles e instalaciones similares – independientemente del número de unidades/habitaciones – sobre el alquiler cobrado (excluyendo los cargos de reserve de terceros) y permitir que los proveedores de reservas en línea recauden/remitan el TOT a la Ciudad de Del Mar, generando aproximadamente $775,000 anuales en ingresos locales, hasta que los votantes lo abroguen?

CIUDAD DE ENCINITAS - 1% Sales Tax Increase (INICIATIVA DE LEY K)

A fin de proporcionar fondos controlados localmente para los servicios de la ciudad de Encinitas, tales como mantener parques, playas, instalaciones públicas seguras y limpias; mantener la basura/contaminación lejos de las lagunas, vías fluviales, playas, habitat marino mediante la reparación de los desagües pluviales obsoletos; restaurar la arena de la playa; arreglar baches; mantener las calles; mejorar la seguridad del tráfico, la infraestructura y las instalaciones de seguridad pública; ¿debe adoptarse la iniciativa de ley de Encinitas que establece un impuesto sobre transacciones y consumo (ventas) de un centavo (1%), proporcionando $15.4 millones anuales para fines de ingresos generales durante 10 años?

CIUDAD DE EL CAJÓN - 1% Sales Tax Extension (INICIATIVA DE LEY J)

A fin de evitar recortes sustanciales en:

El número de bomberos/paramédicos;·

El número de oficiales de policía· (incluyendo patrullas, prevención del delito y aplicación de la ley para las personas sin hogar);

El mantenimiento de las calles (por·ejemplo, reparación de baches y repavimentación); y

Otros servicios esenciales de la Ciudad;·

¿Debe la Ciudad mantener el impuesto sobre la venta de ½ centavo aprobado por los votantes en 2008, durante 20 años más, con la supervisión de un Comité Ciudadano?

CIUDAD DE ESCONDIDO - 1% Sales Tax Increase (INICIATIVA DE LEY I)

A fin de suministrar fondos para los servicios esenciales en Escondido, tales como proporcionar seguridad pública; abordar la indigencia; mejorar las calles, aceras e infraestructura; aumentar los servicios de policía, bomberos y paramédicos; reducer la congestión del tráfico y mantener parques, senderos y espacios abiertos, ¿debe adoptarse la Iniciativa de Ley de Inversión Comunitaria de Escondido que establece un impuesto sobre la venta local de un centavo que proporciona aproximadamente veintiocho millones de dólares anuales durante veinte años, para uso del gobierno general, con auditorías independientes, supervisión ciudadana y que todo el dinero quede en Escondido?

CIUDAD DE LA MESA - .75% Sales Tax Extension (INICIATIVA DE LEY L)

A fin de continuar el financiamiento de los servicios de la ciudad de La Mesa, tales como mantener seguros, limpios y bien mantenidos los parques/áreas de recreación/instalaciones de la comunidad; arreglar baches/ mantener las calles; y proporcionar una rápida respuesta a emergencias del 9-1-1/ protección contra incendios/ paramédicos/ prevención del delito, ¿debe adoptarse la ordenanza que renueva el impuesto existente sobre la venta de ¾% de la Ciudad de La Mesa a la tasa actual (sin aumento), continuando los $12,000,000 anualmente durante 20 años, con supervisión independiente, auditorías y que todos los fondos sean controlados localmente?

CIUDAD DE LEMON GROVE - 1% Sales Tax Increase (INICIATIVA DE LEY T)

A fin de proporcionar fondos para los servicios de la ciudad en Lemon Grove, tales como mantener seguros, limpios y bien mantenidos las calles, las aceras, los desagües pluviales, los parques y las instalaciones comunitarias locales; arreglar baches; proporcionar protección contra

incendios, paramédicos, policía y respuesta a emergencias del 911; controlar el tráfico; abordar la indigencia y eliminar el graffiti/la basura; ¿debe adoptarse la ordenanza de la Ciudad de Lemon Grove que establece un impuesto sobre la venta de un centavo, proporcionando $5,957,000 anuales durante 10 años, con supervision ciudadana, auditorías independientes y que todo el dinero sea controlado localmente?

CIUDAD DE NATIONAL - Special Parcel Tax (INICIATIVA DE LEY R)

¿Debe adoptarse la Iniciativa de Ley que agrega un Impuesto Especial a la Parcela en la Ciudad de National City para utilizarse con propósitos relacionados con calles y parques, con tasas basadas en el carácter de la propiedad y eximiendo ciertos tipos de propiedades, a recaudarse a partir de 2025 y que continuaría hasta que sea abrogado por los votantes, con un comité de supervisión, generando aproximadamente $1.7 millones de dólares anualmente?

CIUDAD DE OCEANSIDE - .5% Sales Tax Extension (INICIATIVA DE LEY X)

A fin de continuar proporcionando fondos para mantener y mejorar los servicios generales de la ciudad de Oceanside, incluyendo: reparaciones de carreteras, mantenimiento de infraestructuras, parques seguros, restauración de playas y hábitats, respuesta a emergencias de bomberos, paramédicos y el 911, patrullas de policía, prevención de delitos y abordar la indigencia, ¿debe prolongar la Ciudad de Oceanside el impuesto sobre la venta existente de ½ centavo a la tasa actual (sin aumento) durante 10 años, proporcionando aproximadamente $19,000,000 anuales para uso general del gobierno, con supervisión ciudadana, auditorías independientes y que todos los fondos sean controlados localmente?

CIUDAD DE POWAY - Additions to “The Farm” (INICIATIVA DE LEY H)

¿Aprueba usted una enmienda al Plan Específico de The Farm in Poway para permitir el Desarrollo de un gimnasio recreativo de 30,500 pies cuadrados con usos de entrenamiento al aire libre, canchas recreativas iluminadas, piscinas, cafetería con bar, un spa diurno/comercio minorista, en 6.87 acres ubicados en el área del Plan Específico de The Farm in Poway (APN 273-932-25-00) en la Ciudad de Poway?

CIUDAD DE SAN MARCOS - 1% Sales Tax Increase (INICIATIVA DE LEY Q)

A fin de proporcionar fondos para los servicios de la ciudad de San Marcos, tales como reparar baches, mantener calles/infraestructura pública; reducir la congestión del tráfico; mantener seguros y bien cuidados los parques, senderos, parques infantiles e instalaciones comunitarias locales; proporcionar protección contra incendios, paramédicos, prevención del delito y respuesta a emergencias del 911; ¿debe adoptarse la iniciativa de ley de la Ciudad de San Marcos que establece un impuesto sobre la venta de 1 centavo, proporcionando aproximadamente $20,000,000 anuales para uso del gobierno general durante 10 años, con supervision ciudadana, auditorías independientes y que todo el dinero sea controlado localmente?

CIUDAD DE SANTEE - .5% Sales Tax Increase (INICIATIVA DE LEY S)

¿Debe adoptarse la iniciativa de ley que enmienda el Código Municipal de Santee para promulgar un impuesto especial sobre la venta de medio centavo durante quince años para dar apoyo a las instalaciones de protección contra incendios y respuesta a emergencias en la Ciudad de Santee?