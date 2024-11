Resultados electorales para las principales contiendas de Chula Vista 2024

SAN DIEGO, California - Se les pedirá a los votantes que decidan quién los representará en el Concejo Municipal de Chula Vista en el Distrito 3 y el Distrito 4. Ambas contiendas son importantes a medida que la segunda ciudad más grande del condado de San Diego se impulsa hacia lo que se espera que sean años prósperos.

Los votantes de National City también decidirán quién los representará en el Distrito 4 y el Distrito 2 del Concejo Municipal.

Estas son las carreras a las que estamos atentos:

¿Quién se postula para el Concejo Municipal de Chula Vista?

Michael Inzunza y Leticia Munguía se enfrentan en el Distrito 3, que representa la esquina sureste de Chula Vista, incluyendo el Rancho Otay.

Ambos buscan reemplazar al concejal interino del Distrito 3, Alonso González, quien fue nombrado en 2023 después de que el concejal Steve Padilla fuera elegido para el Senado del Estado de California.

César Fernández y Rudy Ramírez luchan por representar al Distrito 4, que abarca la parte suroeste de la ciudad.

Los dos hombres buscan reemplazar a la concejal interina del Distrito 4, Rachel Morineau. Morineau fue nombrado a principios de este año para reemplazar a la concejal Andrea Cárdenas, quien renunció mientras enfrentaba cargos de delito grave de fraude.

¿Qué carreras pasan en National City?

Los votantes de Chula Vista también votarán sobre dos medidas: la Medida AA y la Medida P. Estos son los resultados hasta ahora.