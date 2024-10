Cómo evitar el fraude electoral y qué hacer si tienes problemas en las casillas

SAN DIEGO, California - Si bien el Registro de Votantes del Condado de San Diego sigue un protocolo estricto para garantizar una elección justa y segura para los votantes locales, los malhechores aún podrían causar situaciones desagradables en las urnas.

En Portland, Oregon, y Vancouver, Washington, las urnas fueron incendiadas esta semana en lo que las autoridades creen que fueron actos selectivos e intencionales. Cientos de boletas fueron quemadas y el FBI está investigando.

Si bien no se han reportado tales actos en el condado de San Diego, las autoridades instan a los residentes a denunciar cualquier actividad inusual o irregularidad.

El Colegio Electoral es el sistema único de Estados Unidos para elegir presidentes. Es diferente al voto popular y tiene un impacto enorme en la forma en que los candidatos compiten y ganan las campañas. Tania Luviano-Hurwitz con los detalles

El fraude electoral, la supresión de votantes y la manipulación de dispositivos de votación son solo algunos de los delitos electorales que podrían considerarse delitos graves.

Si cree que ha sido testigo o afectado por una violación electoral, esto es lo que debe hacer a continuación.

VIOLACIONES PENALES

La unidad de Servicios de Investigación de California investiga las violaciones penales durante el proceso electoral, como el uso indebido del registro de votantes y las violaciones de la votación. Algunas posibles violaciones incluyen registrar a alguien que no puede registrarse, hacer campaña electoral a menos de 100 pies de un lugar de votación y recibir dinero o regalos por votar. Ver más aquí.

Para presentar una queja en California, use el formulario web aquí.

INTIMIDACIÓN O PRESIÓN EN LOS VOTANTES

Se alienta a los votantes que son cuestionados sobre su elegibilidad para votar, que experimentan intimidación de votantes o tienen problemas en su lugar de votación a denunciar tales incidentes al estado.

Si se encuentra con alguno de los problemas anteriores, o tiene alguna pregunta sobre el proceso de votación, más de 100 organizaciones en los EE. UU. operan una línea directa de Protección Electoral, a la que se puede contactar en:

1-866-OUR-VOTE (1-866-687-8683): Inglés 1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): Español/Inglés 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): Asian languages/English 1-844-YALLA-US (1-844-925-5287): Arabic/English

El Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley es una de las organizaciones que ayuda a operar la línea directa durante la temporada de elecciones.

Los residentes también pueden enviar un mensaje de texto con la palabra MYVOTE al 866-687-8683 para obtener ayuda de voluntarios capacitados. La asistencia también está disponible en Twitter o Facebook Messenger en @866ourvote, y se puede acceder al chat en vivo en el sitio web del grupo.

INTIMIDACIÓN EN LAS URNAS

No hay ninguna ley que prohíba preguntarle a alguien por quién votó, pero la persona no tiene que compartir esa información si no quiere. Si alguien se siente intimidado o que su voto está siendo suprimido, repórtelo al estado o use los métodos anteriores.

OTRAS FORMAS DE HACER UN RECLAMO

Además de informar al estado, los votantes también pueden comunicarse con: