Documentos: sospechoso del tiroteo en San Diego era amante de una de las víctimas

SAN DIEGO, California - El sospechoso de matar a tiros a una pareja hispana a dos cuadras del Palacio de Justicia del Condado de San Diego tenía programado comparecer dentro de una de sus salas unos treinta minutos después de los asesinatos.

La policía de San Diego afirma que Christopher Farrell abrió fuego cerca de la esquina de Ash Street y Union Street, matando a Rachael Martínez y a su marido José Medina

Las actas judiciales de una orden de alejamiento por violencia doméstica y una orden de alejamiento civil revelan que Martínez mantenía una relación con Farrell que comenzó en agosto de este año. En su presentación, Martínez dijo al tribunal que su marido Medina descubrió la infidelidad y se enfrentó a Farrell el 28 de septiembre.

Después de esa confrontación, Martínez dijo que Farrell comenzó a acosar a la pareja, llamando repetidamente y enviando mensajes de texto a sus teléfonos. Según ella, Farrell se negó a creer que estaba casada y que tenía cuatro hijos con Medina. Agregó que Farrell amenazó repetidamente con detener a su marido. Farrell trabajaba como agente de seguridad armado.

La víctima dice que el sospechoso la atacó en el pasado

El 30 de septiembre, la Martinet dijo que fue al apartamento del sospechoso en un intento de demostrar que estaba casada y pedirle que dejara en paz a su familia. Cuando llegó, dice que él la jaló del cabello, la tiró al suelo, la esposó y la obligó a realizar un acto sexual.

La policía de San Diego arrestó al sospechoso menos de una semana después por cargos de delitos graves de encarcelamiento falso, violencia doméstica y cópula oral forzada. La víctima recibió inmediatamente una orden de protección de emergencia.

A raíz del tiroteo que las autoridades confirmaron que fue un ataque directo, la policía realizó una persecución que terminó con un tiroteo donde un policía y el sospechoso resultaron heridos.

Tras su detención, tanto Martínez como Medina presentaron órdenes de alejamiento contra Farrell. Ambas fueron concedidas por el tribunal en las audiencias celebradas en octubre. Sin embargo, el sospechoso no estuvo presente en ninguna de las dos audiencias. Otros documentos judiciales muestran que nunca fue notificado oficialmente sobre las audiencias.

Pero parece que estaba muy al tanto de la audiencia programada para el miércoles por la mañana. Martínez iba a pedir a un juez que extendiera su orden de restricción. Nunca lograron entrar al juzgado para la audiencia de las 9:00 a.m. La policía dice que ambos fueron asesinados a tiros al salir de su automóvil a las 8:22 a.m.

Unos 45 minutos después, un oficial de policía de Harbor se enfrentó a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso cerca de la esquina de Kettner Boulevard y Juniper Street. Eso se convirtió rápidamente en un tiroteo. El sospechoso murió y un oficial recibió un disparo en la cadera. Se espera que esté bien.

No se había presentado ningún caso penal aparente

No está claro si la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego había seguido adelante con un caso penal contra el sospechoso. Las búsquedas en los sitios web de la corte y del fiscal de distrito no revelaron ningún caso presentado y ambas organizaciones no respondieron a nuestras solicitudes de información.

El sospechoso era un guardia de seguridad con licencia

Los registros de licencias revelan que el sospechoso tenía licencia como guardia de seguridad en California. Estaba certificado para llevar un bastón y podía portar tres tipos de armas. La víctima escribió en sus documentos judiciales que él era empleado de MTS, pero ese no parece ser el caso.

Un portavoz de MTS compartió esta declaración sobre su empleo:

"Esta persona no fue empleada de MTS en ningún momento. El individuo fue asignado previamente al contrato de seguridad de MTS por su empleador, Inter-Con. Inter-Con destituyó al empleado de este cargo hace más de un mes. MTS no puede comentar más sobre la situación laboral del personal de cualquier contratista externo o de la agencia".

Telemundo 20 Investiga se comunicó con Inter-Con para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.