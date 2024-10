SAN DIEGO, California - Inicialmente, Stanley Oldaker estaba confundido cuando $3,500 desaparecieron de su cuenta bancaria en junio. Sabía que había emitido dos cheques para pagar impuestos, pero por una cantidad mucho menor. Esa confusión rápidamente se convirtió en ira cuando se enteró de que los cheques fueron cobrados por nombres que no reconoció.

"Definitivamente hubo un fraude", dijo Oldaker.

Oldaker llamó al inspector postal y realizó el reporte. También hizo una denuncia ante la policía de Oceanside. Su banco le reembolsó el dinero, pero eso no hizo mucho para aliviar las preocupaciones de que los ladrones también tuvieran acceso a sus formularios de impuestos.

"Podrían abrir cuentas o vender mi casa", dijo Oldaker.

Oldaker es un detective de policía retirado y fue a su oficina de correos de Oceanside en la Avenida del Oro para tratar de averiguar cómo le robaron su correo. Le pareció extraño porque había enviado esos sobres dentro de esa oficina de correos. Aún más sorprendente fue la respuesta que obtuvo del USPS: Silencio.

Semanas después, dijo Oldaker, un empleado postal le dijo que la misma noche en que envió los cheques (12 de junio), cinco ladrones con pasamontañas robaron todo el correo del muelle de carga.

El 12 de junio de 2024, los ladrones robaron correo de la oficina de correos en 1895 Avenida Del Oro en Oceanside.

"Bueno, estaba molesto, como debería estarlo cualquiera, porque es una violación de su respeto por estas organizaciones que continuamente aumentan las tarifas para manejar el proceso de correo, y luego descubrir que no quieren hacer nada al respecto, es desalentador", dijo Oldaker.

Jessica Turvey también tuvo problemas para obtener información después de que su correo nunca llegara a sus seres queridos. Eran dos tarjetas de cumpleaños para sus bisnietos en Alaska.

"No hay nada como abrir tu propio correo con tu nombre y saber que es tu bisabuela quien te lo envía", dijo Turvey. "Es un gran placer para mí hacer eso".

Al igual que Oldaker, Turvey dejó su correo dentro de su oficina de correos en junio. Era la ubicación en Garden View Road en Encinitas.

"Podía entender que una tarjeta no llegara, pero no ambas", dijo Turvey.

Así que cuando eso sucedió, Turvey llamó a su jefe de correos. Dijo que nunca le devolvieron la llamada. Tuvieron que hacer dos viajes a su oficina de correos para enterarse de lo sucedido después de detenerse a hablar con un empleado de correos.

El 18 de junio de 2024, los ladrones robaron correo de la oficina de correos en 1150 Garden View Road en Encinitas.

"Él dijo: 'Esa fue la noche en que el trabajador recibió un golpe en la cabeza y todo el correo que salía de esta sucursal... fue robado'", dijo Turvey a TELEMUNDO 20 Investiga.

Lugares y fechas de los robos en oficinas de correos

1895 Avenida del Oro en Oceanside - 12 de junio de 2024 1150 Garden View Road en Encinitas - 18 de junio de 2024

TELEMUNDO 20 Investiga está trabajando para confirmar los informes de más robos y hurtos a las oficinas de correos del condado de San Diego.

Tanto Turvey como Oldaker quieren saber por qué no hubo un boletín público que advirtiera a los televidentes que el correo había sido robado.

"¿Por qué no hay comunicación directa?" se pregunta Turvey. "Parece que algo se está ocultando. Y pueden ocultar lo que quieran, pero si se trata de mi correo, solo quería algunas respuestas completas, y no las he obtenido. Eso es todo".

USPIS no respondió a nuestras preguntas

TELEMUNDO 20 Investiga intentó obtener respuestas del USPS y del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), que investiga los delitos postales. Un portavoz del USPIS confirmó que estaba investigando los robos denunciados en las oficinas de correos de Oceanside y Encinitas, pero no compartió más detalles. Ambos rechazaron las solicitudes de TELEMUNDO 20 para una entrevista en cámara.

TELEMUNDO 20 solicitó videos de vigilancia de las oficinas de correos de Encinitas y Oceanside. El inspector postal tardó varias semanas en ponerse en contacto con nosotros, afirmando que ninguna de las cámaras dentro o fuera de la oficina de correos de Oceanside capturó ningún video del robo. Estamos a la espera de saber si ese también fue el caso del incidente en la oficina de correos de Encinitas.

TELEMUNDO 20 preguntó repetidamente al USPIS qué estaba haciendo para notificar a las comunidades sobre los robos de correo. Las declaraciones que recibimos no respondieron a nuestras preguntas:

"El Servicio de Inspección Postal de EEUU apoya y protege al Servicio Postal de EEUU y a sus clientes al hacer cumplir las leyes que defienden el sistema de correo de la nación contra el uso ilegal o peligroso. Si un cliente sospecha que su correo ha sido robado o extraviado, debe tomar medidas de inmediato y denunciarlo. Pueden comunicarse con su oficina de correos local o inspector postal llamando al 877-876-2455 o al www.uspis.gov. Deben documentar cualquier correo faltante o cualquier información pertinente sobre el correo faltante.

"Al analizar la información de las quejas, los inspectores postales pueden determinar si el problema es parte de una investigación más amplia de robo de correo: la información proporcionada directamente por la comunidad puede ayudar a los inspectores a identificar a los sospechosos.

"Los clientes también pueden inscribirse en Informed Delivery para recibir correos electrónicos de resumen diarios que ofrecen una vista previa del correo y los paquetes programados para llegar pronto."

TELEMUNDO 20 también visitó la oficina de correos de Encinitas en persona para hablar con su jefe de correos, Chuck Thomsen. Dijo que no se le permitió hacer una entrevista y que no podía compartir ninguna información.