“Puedo entender por qué la gente está enojada”: presidenta de la junta de SDUSD

SAN DIEGO, California – La conferencia de prensa en la que se anunció la escandalosa salida del superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Diego duró menos de tres minutos.

Una investigación independiente de cuatro meses encontró que el ex superintendente del SDUSD, Lamont Jackson, acosó sexualmente al menos a dos ex administradores del distrito escolar. Se retiró del trabajo con seis meses de indemnización y todos sus beneficios de pensión.

Desde entonces, se han hecho públicas múltiples advertencias internas sobre Jackson. Esas advertencias datan de hace tres años. En dos casos, el Distrito Escolar Unificado de San Diego no investigó las acusaciones de que Jackson estaba explotando el puesto más alto del distrito para tratar de acostarse con empleadas. Cuando el distrito investigó una acusación, no compartió esa información con los principales responsables de la toma de decisiones.

Por primera vez desde que eso se hizo público, y desde que el distrito despidió a su superintendente después de una investigación de conducta sexual inapropiada, la presidenta de la junta, Shana Hazan, se sentó para una entrevista con nuestra cadena hermana NBC 7 en cámara sobre lo que salió mal.

"Puedo entender por qué la gente está enojada", dijo Hazan. "Puedo entender que la gente esté frustrada. Puedo entender que la gente esté decepcionada. Y tienen todo el derecho a serlo".

La reportera de investigación de NBC 7, Alexis Rivas (izquierda), entrevistó a la presidenta de la Junta del SDUSD, Shana Hazan, en octubre.

Los registros editados del distrito escolar entregados a NBC 7 Investigates y otros periodistas revelan la cronología de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra el superintendente. Los miembros de la junta escolar solo recibieron copias de ellos un día antes de que el distrito los compartiera con los reporteros.

"Está claro que no teníamos toda la información que otros miembros del personal conocían", dijo Hazan a NBC 7. "Me decepcionó que esa información no se presentara antes".

La primera alarma

El 19 de agosto de 2021, mientras Jackson era el superintendente interino, miembros anónimos del personal de Bethune K-8 enviaron una carta a la Junta Escolar del Distrito Unificado de San Diego. La carta acusaba a Jackson de tener un romance con la directora de la escuela, quien según los acusadores no era apta para su trabajo e instaba a la junta a no elegir a Jackson como el próximo superintendente.

El ex superintendente del SDUSD, Lamont Jackson

El autor principal de esa carta le dijo a NBC 7 Investigates que enviaron una copia de la carta a cada miembro de la junta escolar. Hazan no fue elegido para la junta escolar hasta el año siguiente. Sin embargo, en ese momento, Hazan estaba en el comité de selección del superintendente. Ese comité, encargado de elegir al principal líder del distrito escolar, nunca recibió una copia de la carta de Bethune ni ninguna indicación de que el distrito había contratado a un investigador independiente para investigar la supuesta conducta sexual inapropiada de Jackson.

Un portavoz del distrito confirmó que el Distrito Escolar Unificado de San Diego no compartió la carta de Bethune ni las noticias de la investigación de conducta sexual inapropiada sobre uno de los finalistas con el comité de selección.

Siete meses después, en marzo de 2022, la junta escolar nombró a Jackson como nuevo superintendente del Distrito Escolar Unificado de San Diego. En ese momento, Jackson todavía estaba bajo investigación por acusaciones de conducta sexual inapropiada detalladas en esa carta de Bethune K-8.

Un par de meses después del ascenso de Jackson, un abogado del distrito le envió a él y al director de la escuela acusado de tener una aventura con él un correo electrónico diciendo que la investigación sobre las acusaciones de Bethune no arrojó nada.

El hecho de que el presidente de la junta escolar recién ahora se esté enterando de acusaciones serias y relevantes de hace tres años no pasa desapercibido para Hazan.

"Desearía haber hecho la pregunta cuando entré en la junta: '¿Hay algo que deba saber? ¿Hay algo que haya ocurrido antes de que me eligieran de lo que debería estar informado? —dijo Hazan—.

Ashley Matthews La sede del Distrito Escolar Unificado de San Diego

Las alarmas dentro del distrito solo se hicieron más fuertes después de que Jackson tomó el timón. En junio de 2023, el Distrito Escolar Unificado de San Diego recibió un informe anónimo de la línea directa que alegaba que el superintendente tuvo relaciones sexuales con dos trabajadores a los que luego ascendió.

Al mes siguiente, el distrito recibió otra carta, esta vez firmada por un grupo de directores de escuela anónimos. Acusaron a Jackson de acosar sexualmente a las mujeres que supervisaba e intercambiar sexo por ascensos y seguridad laboral.

El distrito no investigó ni compartió el informe de la línea directa, ni la carta de los directores, con la junta escolar.

En un comunicado, un portavoz dijo en ese momento que el distrito determinó que las acusaciones se basaban en rumores y especulaciones de fuentes anónimas de terceros. También dijo que había una suposición de que la carta de los directores fue compartida con la junta, aunque el distrito ahora admite que esa suposición era incorrecta.

"En el futuro, no asumiré que toda la información se está compartiendo conmigo de manera proactiva", dijo Hazan.

Algunos miembros de la junta escolar sabían sobre la carta de Bethune de 2021, pero el distrito afirma que nadie en la junta sabía sobre el informe de la línea directa o la carta de Prinicpals hasta el mes pasado.

"No puedo decir por qué o cómo la información no llegó a la junta hace más de dos semanas, pero lo que sé es que ahora tenemos procesos y procedimientos para garantizar que eso nunca vuelva a suceder", dijo Hazan.

En concreto, Hazan apunta a una nueva oficina de distrito encargada de las investigaciones y la rendición de cuentas. En un correo electrónico enviado a NBC 7 Investigates después de la entrevista de Hazan, dijo que el distrito ha contratado personal con experiencia en el Título IX y ha aumentado la educación de los empleados en torno a las denuncias de conducta sexual inapropiada.

"Lo que ha cambiado es que ya nadie asume las cosas", dijo Hazan, "que si hay una preocupación relacionada con un líder de alto nivel, la junta se entere. Y lo que he notado en las últimas semanas es que la junta se está dando cuenta de esas cosas de una manera que no lo hacíamos antes".

Preguntas sobre la transparencia del distrito

Incluso después de que el distrito lanzó su última investigación de mala conducta de Jackson, no ha sido particularmente comunicativa.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego le dijo a NBC 7 que el distrito había contratado a un bufete de abogados para investigar un asunto de personal en mayo, pero no confirmó que ese asunto involucrara al superintendente hasta que fue despedido cuatro meses después.

Durante todo el tiempo que estuvo bajo investigación, a Jackson se le permitió permanecer en el trabajo como superintendente. Nunca fue puesto en licencia administrativa con goce de sueldo, que es una práctica recomendada para las investigaciones de acoso sexual en el lugar de trabajo.

"En ningún momento tuvimos ninguna preocupación por mantener al superintendente en su calidad de superintendente durante el período de investigación", dijo Hazan.

Y después de que la investigación descubrió que Jackson acosó sexualmente al menos a dos ex empleadas, el segundo distrito escolar más grande del estado se mantuvo hermético. El Distrito Escolar Unificado de San Diego invitó a los reporteros a la oficina del distrito para el anuncio de la junta escolar de que despidió a Jackson, pero los funcionarios no aceptaron ninguna pregunta. Además, esa conferencia de prensa se llevó a cabo el viernes por la noche antes del fin de semana festivo del Día del Trabajo.

Durante esa conferencia de prensa, Hazan levantó algunas cejas cuando expresó su gratitud a Jackson por su liderazgo.

"El superintendente Jackson sirvió a este distrito durante 30 años... y era importante para la junta reconocer ese servicio", nos dijo Hazan. "Y también necesitábamos comunicar que ya no era apto para servir, y que ya no era lo mejor para el distrito seguir adelante con él como superintendente. Ambas cosas eran ciertas para la junta".

La presidenta de la Junta Directiva del SDUSD, Shana Hazan, anuncia el despido de Lamont Jackson en agosto de 2024

A pesar de los hallazgos de la investigación independiente, la junta despidió a Jackson "sin causa", lo que le permitió cobrar un paquete de indemnización de seis meses de más de $260,000.

"Era realmente importante para nosotros que pudiéramos avanzar a través de esta transición lo más rápido posible, mantenernos enfocados en nuestras principales prioridades y no distraernos con un problema que creemos que es del pasado", dijo Hazan.

Jackson negó con vehemencia todas las acusaciones de conducta sexual inapropiada en un comunicado que envió a NBC 7. Dijo que la caracterización de él es "completamente inexacta" y que las personas que lo conocen mejor saben que nunca se comportaría de la manera alegada.

El distrito no dará a conocer la investigación completa

Los miembros de la junta y los portavoces del Distrito Escolar Unificado de San Diego han enfatizado repetidamente el compromiso del distrito con la transparencia. Sin embargo, el distrito se ha negado a entregar una copia de toda la investigación independiente sobre Jackson.

"Así que hay litigios pendientes relacionados con esa investigación, por lo que hemos podido compartir todo lo que podemos", dijo Hazan.

No hay ninguna ley que prohíba al distrito hacer pública la investigación completa. De hecho, a principios de este año, la Junta Directiva del Sistema de Tránsito Metropolitano (MTS) publicó el informe completo de una investigación independiente sobre el despido de una ex empleada de MTS que afirma que fue acosada sexualmente por el ex presidente de la Junta de MTS, Nathan Fletcher.

Al igual que MTS, el Distrito Escolar Unificado de San Diego enfrenta dos posibles demandas relacionadas con el comportamiento de Jackson. Al menos dos ex administradores del distrito presentaron demandas legales contra el distrito escolar. Ambas mujeres alegan acoso sexual, discriminación, contratación y retención negligentes.

Acusaciones contra el superintendente interino Bagula

Esas afirmaciones también hacen acusaciones preocupantes contra la persona que el distrito puso en lugar de Jackson, la superintendente interina Fabiola Bagula. Las mujeres alegan que Bagula hizo comentarios racistas contra los blancos frente a sus compañeros de trabajo. Aún más inquietante, afirman que Bagula sabía sobre el comportamiento de Jackson, lo protegió y acosó e intimidó a las mujeres que rechazaron sus avances sexuales.

A pesar de las acusaciones, dijo Hazan, la junta apoya a Bagula.

Superintendente interina Fabiola Bagula.

"Sé que ella es exactamente la persona que necesitamos en este momento para dirigir nuestro distrito", dijo Hazan. "Ella no es perfecta. Nadie es perfecto. Es la primera persona que se disculpa si comete un error. Y en lo que se refiere a estas afirmaciones, ella ha aceptado la responsabilidad. Ella ha sido responsable. Tengo mucha confianza en su liderazgo".

La investigación independiente no encontró evidencia de que Bagula maltratara a los empleados, según un comunicado enviado a NBC 7 por el portavoz del distrito. El comentario de la "mujer blanca" fue "sacado de contexto", pero no obstante Bagula se ha disculpado con los ofendidos.

Y a pesar de servir bajo Jackson como su número dos, Bagula afirma que nunca lo vio actuar de manera inapropiada. En un comunicado, escribió: "Cuando me enteré de las graves acusaciones contra el Dr. Jackson... Estaba profundamente preocupado... Comparto la rabia y la indignación por estas acciones, que son completamente intolerables".

El martes, Bagula firmó un contrato para dirigir el distrito como superintendente interino hasta mediados de marzo. Hazan dijo que la junta no ha decidido si llevará a cabo o no una búsqueda nacional para un reemplazo permanente.

Recuperar la confianza

Hazan dijo que está consciente de que el Distrito Escolar Unificado de San Diego ha perdido la confianza en las familias a las que sirve.

"Soy mamá", dijo Hazan. "Tengo dos hijas en nuestra escuela. No hay nada más personal para mí que la educación de nuestros hijos".

Hazan dijo que la comunidad puede esperar cambios notables en la forma en que la junta comparte los hallazgos de la investigación de mala conducta y abuso sexual a partir de ahora.

"Las acciones hablan más que las palabras", dijo Hazan. "Así que yo diría: No te fíes de mi palabra. Haznos responsables. Vea las reuniones de nuestra junta directiva. Mira los informes que proporcionamos".