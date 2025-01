Juez bloquea temporalmente plan de Trump de pausar ayuda federal

WASHINGTON — Un juez federal de distrito concedió el martes una suspensión administrativa en un caso que impugna el congelamiento de la ayuda federal planeado por la administración Trump, pausando el plan durante una semana y fijando una audiencia para más argumentos el próximo lunes por la mañana.

La orden sólo se aplica a la pausa de los desembolsos en las subvenciones abiertas, dijo el juez Loren AliKhan. Y no aborda la legalidad de la congelación, sino que simplemente da al tribunal más tiempo para las reuniones informativas.

La congelación estaba programada para comenzar el martes a las 5 p.m.

Durante una audiencia organizada apresuradamente el martes por la tarde, AliKhan escuchó breves argumentos de los abogados del Departamento de Justicia y del Consejo Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro, que presentó una demanda más temprano ese día alegando que la congelación de fondos causaría un daño irreparable a sus miembros.

“Estamos a finales de mes. Las organizaciones sin fines de lucro y los beneficiarios de subvenciones se enfrentan a una reducción de nóminas, a una reducción de pagos de alquiler, y hay personas que dependen de estos servicios, no solo mis clientes y sus miembros, sino también miembros del público que se ven afectados por esto”, dijo Jessica Morton, abogada de los grupos sin fines de lucro, durante la audiencia. “El caos causado por la complejidad y la ambigüedad de la supuesta orientación de la OMB ya ha provocado preguntas en el público”.

Un abogado del Departamento de Justicia contraatacó las afirmaciones de los grupos sin fines de lucro, diciendo que no habían demostrado que cualquier demora en recibir fondos federales los obligaría a cerrar sus puertas o despedir a miembros del personal.

AliKhan dijo: “Soy muy comprensivo con su argumento de que la Sra. Morton no ha identificado a un beneficiario en particular que no recibirá un cheque de pago del gobierno federal mañana, pero creo que eso se debe en parte a la propia creación del gobierno. Quiero decir, parece que esto recién se anunció a través de la prensa esta mañana, y lleva un tiempo reunir a los demandantes y obtener declaraciones juradas de ambas partes”.

El abogado del Departamento de Justicia, Daniel Schwei, respondió: “Creo que eso simplemente pone de relieve lo especulativo que es, los daños alegados, exculpar a los demandantes de la obligación de decir que esta subvención en particular debe pagarse dentro de los próximos días y que sin ese pago sufriremos X, Y, Z daños”.

A las 5:00 p.m. ET entraría en vigor la orden de Trump.

El hecho de que los grupos sin fines de lucro puedan o no identificar los daños específicos causados ​​por la congelación será fundamental para sus posibilidades de que AliKhan conceda una orden de restricción temporal.

“Si no estoy seguro de que se ha cumplido con los requisitos para la [orden de restricción temporal], estaré preparado para levantar la suspensión administrativa el lunes”, dijo AliKhan.

La congelación planeada es parte de un esfuerzo radical del presidente Donald Trump y sus asesores para eliminar el gasto gubernamental que no está en línea con su agenda. La medida fue anunciada en un memorando del lunes por la noche del director interino de la Oficina de Administración y Presupuesto, que decía que las agencias tenían que "pausar temporalmente todas las actividades relacionadas con la obligación o el desembolso de toda la asistencia financiera federal, y otras actividades relevantes de la agencia que puedan estar implicadas por las órdenes ejecutivas, incluyendo, pero no limitado a, la asistencia financiera para la ayuda exterior, las organizaciones no gubernamentales, DEI, la ideología de género progresista y el nuevo acuerdo verde".

La congelación inmediatamente provocó confusión sobre exactamente qué tipos de gasto federal se verían afectados. Y la orden judicial del martes fue solo el primer paso en lo que se espera que sea una importante batalla legal sobre el tema que podría terminar rápidamente ante la Corte Suprema.

Shannon Pettypiece y Lawrence Hurley contribuyeron.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Daniel Barnes para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.