Abre sus puertas un segundo Centro de Bienvenida para Migrantes en Escondido

SAN DIEGO, California- Un segundo Centro de Bienvenida para Migrantes abrió sus puertas formalmente para ayudar a inmigrantes y refugiados que viven en el Condado de San Diego.



El primero abrió en 2023 y se encuentra ubicado en National City, el más reciente se encuentra en Escondido, en donde las autoridades han detectado un mayor número de estas personas de estos sectores que necesitan ayuda. Desde el mes de mayo que comenzó a operar, se ha registrado un incremento en la demanda de comida y vivienda-



“Fue muy claro que aquí en el norte faltaba algo así para recibir a las personas de la comunidad, apoyarlos, hacer conexiones a servicios”, expresó para Telemundo 20 Bárbara Jiménez, Oficial de Operaciones Comunitarias del Condado.



Señala que muchas veces el miedo o desconocimiento de sus derechos son la razón por la que no piden apoyo.



El Consulado General de México, así como otras organizaciones estarán en este centro para aumentar la red de apoyo.



“Lo que queremos es que conozcan sus derechos en el país en el que ya están contribuyendo y que por favor nos den la oportunidad de darles información de ver que sus derechos aquí en San Diego sean respetados”, agregó la Consul General de México en San Diego, Alicia Kerber Palma.



El objetivo principal es brindarles seguridad de residir en EEUU sin importar su condición migratoria. Indicaron que la barrera por no hablar inglés no debe ser otro impedimento para recibir ayuda.



“No saben que tienen estos servicios disponibles para ellos porque a veces tienen pendiente acerca de su estatus o su proceso entonces es importante traer personas que especializan en ese tipo de recursos”, agregó Bárbara Jiménez.



Este centro ubicado en el 649 West Mission Avenue en Escondido está abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. También puede llamar o escribir al 619-731-3371 y OIRA.HHSA@sdcounty.ca.gov