Emiten alerta de calor excesivo para la mayor parte del condado de San Diego

SAN DIEGO - Una ola de calor sofocante en todo el suroeste de EEUU hará que las temperaturas en el condado de San Diego se disparen y lleguen a ser peligrosas en la mayor parte del condado esta semana.

Todas las zonas del condado, excepto la costa, verán las temperaturas elevarse a alrededor de 10 a 15 grados por encima de la media para esta época del año, lo que ha provocado una advertencia de calor excesivo para la mayor parte del condado, de acuerdo con NBC 7 Meteorólogo Sheena Parveen.

" Este es un calor peligroso", dijo Parveen. " Usted realmente debe evitar largas horas al aire libre. Asegúrese de mantenerse hidratado, mantenerse fresco. Esto va a durar el resto de la semana y seguirá siendo caliente a medida que avancemos hacia el fin de semana".

Aunque se espera que la ola de calor dure todo el fin de semana, se prevé que del miércoles al viernes sean los días más calurosos de la semana. El aviso de calor excesivo entrará en vigor entre las 11 a.m. del miércoles y las 8.00 p.m. del viernes desde las zonas del interior hasta los desiertos. Para la costa está en vigor un aviso de calor menos intenso.

" La única zona que no está bajo una [advertencia de calor] a partir de ahora va a ser la costa, sin embargo, la costa todavía va a ser un calor inusual ", dijo Parveen. " Es posible que se alcancen los 90 grados si no se está directamente en la arena de la playa".

Se prevén temperaturas cercanas a los 105 grados tierra adentro, 108 grados en las laderas y 102 grados en las montañas. En los desiertos se esperan temperaturas cercanas a los 118 grados.

La ola de calor está afectando a la mayor parte del suroeste esta semana, provocando alertas de calor excesivo para la mayor parte del sur de California, una gran franja de Arizona y parte de Nevada.

" El fin de semana del Día del Trabajo normalmente marca el final no oficial del verano, pero [esta vez] no tanto ", dijo Parveen.

Debido a las altas temperaturas, puso en marcha el programa Zonas Frías el cual se extenderá hasta el 31 de octubre. Los sitios incluyen las 33 bibliotecas, centros comunitarios y otras ubicaciones del condado de San Diego. Aquí te decimos donde puedes ubicar el lugar más cercano

Un aviso de calor excesivo significa que las temperaturas extremas podrían causar enfermedades relacionadas con el calor. Los meteorólogos recomiendan evitar pasar muchas horas al aire libre y mantenerse hidratado. Utilizar zonas frescas si es necesario y no dejar nunca mascotas o niños solos en vehículos calientes.

Estas recomendaciones son aún más importantes durante esta ola de calor, ya que no habrá mucho alivio durante la noche, dijo Parveen. Se espera que las temperaturas se mantengan por encima de los 70 grados en todo el condado.

As you *hopefully* already know...it's gonna be toasty later this week. Make sure to keep these heat safety tips in mind everyone! #socal #cawx pic.twitter.com/5ErFk8FzYK