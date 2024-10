Alcaldía analiza medidas ante quejas sobre los baños del parque de Pacific Beach

SAN DIEGO - Los baños públicos de Fanuel Street Park en Pacific Beach han sido el centro de la controversia para algunos vecinos y visitantes de Pacific Beach. En una declaración a NBC 7, la ciudad de San Diego dijo que los equipos de mantenimiento han experimentado condiciones extremadamente insalubres al limpiar los baños.



"El personal del parque ha encontrado basura y escombros tirados por los baños, orina y heces en el suelo y las paredes, así como graffiti tanto dentro como fuera de los baños. El personal del parque también ha encontrado diversos utensilios y señales de consumo de drogas en los baños, incluidas agujas usadas insertadas en los soportes de las anillas de los inodoros, así como en el suelo", declaró Benny Cartwright, funcionario supervisor de información pública de la ciudad.

El parque de Fanuel Street es una zona muy popular entre vecinos y visitantes. Las familias, como Jeanie Turpin y su hijo, acuden al parque todas las semanas para disfrutar de la zona de juegos, el sol y las vistas al mar. Aunque aprecia tener el parque para su disfrute y el de los demás, hay una parte que no contempla: los baños.



"Cada vez que he pensado siquiera en parar, prefiero no hacerlo", dijo Turpin. "Son cosas como basura vieja, como comida, a veces ropa sucia. Diría que he estado allí unas cuantas veces y nunca suele haber papel higiénico y se nota que alguien ha estado allí bastante tiempo"

La ciudad dijo a NBC 7 que cuando los equipos de mantenimiento vienen a limpiar el parque, los baños son a menudo cerrados con llave con personas sin vivienda durmiendo en el interior que se niegan a salir. La ciudad está estudiando varias opciones para solucionar este problema, entre ellas implantar un toque de queda en el parque y añadir un guardia de seguridad para vigilar los baños. Son soluciones que Turpin cree que podrían funcionar.

"Eso ayudaría sin duda. Vivo en Santee, justo al lado de Santee Lakes, y todo ese parque cierra por la noche, está cerrado. Tiene horarios y esos baños nunca he tenido un problema, para ser honesto. A modo de comparación", dijo Turpin.

Una mujer que habló con NBC 7 y no quiso ser identificada vive a pocos metros de Fanuel Street Park. Dice que lleva un año enviando peticiones a través de la aplicación "Get It Done" de la ciudad con la esperanza de que algo cambie. Cree que cerrar los baños por la noche podría ser una solución viable.

"Para los cierres de baños solicitados, la ciudad evalúa e investiga todas las quejas relativas al baño en cuestión. Este proceso de evaluación puede implicar a varios departamentos municipales, pero como mínimo incluirá al Departamento de Parques y Ocio y al Departamento de Policía de San Diego. La ciudad revisa los datos relativos al baño en cuestión, incluidas, entre otras, las quejas de los usuarios, así como las solicitudes realizadas a través de la plataforma Get It Done de la ciudad y las estadísticas de delincuencia", dijo Cartwright.

"El proceso de evaluación también incluye una valoración en persona para confirmar las condiciones en el lugar descritas como parte del cierre de baños solicitado. Toda la información descrita anteriormente se difunde y se discute con el Comité del Parque de Mission Bay, la Oficina del Alcalde y la Oficina del Distrito del Consejo en el que se encuentra el baño", agregó Cartwright.

La ciudad dijo que la estación de confort Fanuel Street Park, junto con todos los demás dentro de Mission Bay y Shoreline Parks, se limpian tres veces al día, siete días a la semana. Actualmente Fanuel Street Park está abierto 24/7. Si el plan sigue adelante, la ciudad dijo que tendrá que haber una determinación final sobre las horas que el parque y / o baños estarían cerrados. La ciudad también contrataría a un tercero para los servicios de seguridad y alquiler de baños portátiles.

"El proceso descrito ya ha comenzado. La ciudad espera proporcionar actualizaciones sobre el progreso hacia este esfuerzo de cierre de baños", dijo Cartwright.