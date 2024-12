Aplican eutanasia a perros que atacaron mortalmente a su dueño en un parque de Mira Mesa

SAN DIEGO - Oficiales de la San Diego Humane Society's Humane Law Enforcement continúan investigando el fatal ataque de perro del viernes en Mesa Viking Neighborhood Park en Mira Mesa.

Ellos respondieron a una llamada urgente de que una persona estaba siendo atacada por sus propios perros alrededor del mediodía del viernes. El copropietario de los perros dijo que todos eran una mezcla de razas Bully. Los animales fueron capturados por los agentes. Desgraciadamente, el propietario murió a causa de los ataques.

El propietario fue identificado como Pedro Luis Ortega, de 26 años, según informó el domingo a NBC7 un portavoz del Departamento Médico Forense del condado de San Diego.

Una segunda víctima, que intentó ayudar, se recupera de graves heridas por mordedura.

"Como propietario de un perro, no puedo creer lo que ha pasado. Es tu propio perro el que te lo hace", dijo Archie Gonzales, que paseaba a su perro, Rhindon, por el parque el domingo por la mañana. "Peligro para los extraños", continuó. "Si [no te conoce], te va a dar espacio hasta que sepa que no le estás haciendo nada malo".

Archie Gonzales pasea a su perro perdiguero, Rhindon, casi todos los días en Mesa Viking Park en Mira Mesa. (NBC 7 San Diego )

Debido a la cuarentena obligatoria por mordedura, los perros fueron puestos bajo custodia de la Sociedad Humanitaria de San Diego. Según un portavoz, como resultado de la investigación en curso, se tomó la decisión de aplicar la eutanasia a los tres perros de la víctima.

Jamie Linville es otro dueño de perro en el barrio que estaba conmocionado por la muerte.

"Uno de mis pastores alemanes… es salvaje. Puede ser agresiva. Pero nunca se ha vuelto contra nadie. Nunca se ha vuelto contra nosotros. Somos muy cariñosos con nuestros perros", dijo Linville.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, una media nacional de 43 personas mueren cada año por mordeduras y ataques de perros. Los agentes de la policía humanitaria afirman que la socialización y el adiestramiento son importantes.

La sargento Susie Blackburn trabaja en la Policía Humanitaria. "Cada perro tiene su propio temperamento en función de su educación. Sinceramente, probablemente por eso nos atraen tanto las criaturas. Encontramos uno que enlaza con nuestra personalidad. Pero, al igual que los humanos, [todos] son diferentes".