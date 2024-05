Familia en duelo por una madre asesinada en su casa en el este del condado

SAN DIEGO- Ashley Bird, de 35 años, fue asesinada en su casa en la comunidad de La Presa, en el este del condado, el martes por su esposo del que se había separado y quien también fue encontrado muerto más tarde, informó el Departamento del Sheriff de San Diego. La terrible experiencia dejó a un niño de 9 años sin sus padres y a dos familias con el corazón roto.

"Era un alma hermosa por dentro y por fuera, en todos los sentidos imaginables", recordó Allison Saefong, la hermana menor de Ashley Bird.

Saefong recuerda a su hermana como amable, cariñosa y cariñosa. También fue una hija, hermana, tía y madre amorosa de su hijo de 9 años, dijo Saefong.

"Ella daría absolutamente cualquier cosa y todo por su hijo", dijo Saefong.

Si usted o alguien que conoce está experimentando violencia doméstica, comuníquese con la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica llamando al 1-800-799-SAFE (7233), visitando www.thehotline.org o enviando un mensaje de texto con la palabra LOVEIS al 22522.



Haz clic aquí para obtener recursos sobre violencia doméstica en el condado de San Diego y aquí para conocer las consideraciones para las personas que experimentan violencia doméstica

Ashley Bird fue asesinada dentro de su casa en Spring Valley el martes. Los agentes del alguacil identificaron a su esposo Christopher Bird como el sospechoso.

"Mi hermana trabajaba desde casa. Estaba en una reunión de Zoom. En ese momento, pensó que alguien estaba tratando de entrar, y se fue, y dijo: 'Oye, dame un segundo. Alguien está tratando de entrar en mi casa'", dijo Saefong.

Ashley Bird no regresó. Saefong dijo que la compañera de trabajo con la que Ashley Bird estaba hablando se puso en contacto con su madre. Cuando nadie pudo localizarla, llamaron a la oficina del alguacil.

"Mi mamá me llamó justo antes de las 11 de la noche y estaba histérica y me dijo: 'Se ha ido. Se ha ido'. Grité: '¿Quién se ha ido? ¿Quién se ha ido? No me daba detalles. Ella dijo: 'Ashley. Ashley se ha ido, solo lo sé'", dijo Saefong.

Los agentes del alguacil dijeron que Ashley Bird fue encontrada en el sofá con una herida de bala en la cabeza.

Más tarde ese día, la policía del condado de Orange encontró a su esposo, Christopher Bird, muerto dentro de su automóvil en San Clemente.

"Sabíamos que era volátil, pero nunca esperábamos esto", dijo Saefong.

Saefong dijo que la pareja estaba pasando por un divorcio, pero su hermana negó cualquier abuso físico.

"Le preguntamos: '¿Sientes que él es físicamente abusivo?' "No, absolutamente no", decía ella. Ella decía: 'Él nunca me haría daño físico. Está bien'", dijo Saefong.

Según Saefong, días antes de la tragedia, Christopher Bird había recibido documentos judiciales que declaraban la manutención del cónyuge y de los hijos.

"Creemos que el divorcio pudo haberlo llevado al borde del abismo y luego junto con la batalla por la custodia que estaba finalizando al final también", dijo Saefong.

Saefong dijo que, aunque les duele el corazón, siempre apreciará el regalo que fue tener a Ashley Bird como hermana y mejor amiga.

"Ojalá la hubiera llamado más. Hablaba con ella todos los días, pero aun así desearía haber tenido esa última oportunidad de hablar con ella. No tenía que ser nada elaborado. Solo saludar, decirle te quiero, darle un abrazo. Solo esos pequeños detalles que habría podido hacer a diario y no pude hacerlo el último día. Solo le diría lo mucho que la amo", dijo Saefong.

Saefong dijo que la familia ahora está decidiendo quién tendrá la custodia total de su sobrino.