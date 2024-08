Autoridades de Carlsbad prohíben fumar en el interior de las viviendas

SAN DIEGO - Una ciudad del norte del condado adoptó el martes nuevas restricciones sobre el consumo de tabaco, prohibiendo a los residentes fumar en la mayoría de las viviendas multifamiliares de Carlsbad.

Por 4 votos a favor y 1 en contra, el Ayuntamiento de Carlsbad adoptó "una ley integral de prohibición de fumar en viviendas multifamiliares para todas las propiedades con al menos 3 o más unidades situadas en la ciudad de Carlsbad", según informó la ciudad en un comunicado de prensa emitido el miércoles por la mañana.

No todo el mundo aprueba la decisión del ayuntamiento. Phil Mouvet, ex fumador y residente de Carlsbad, dijo a NBC 7 el mes pasado que prohibir a la gente fumar en sus apartamentos o condominios es una extralimitación del gobierno.

"Es llevarlo demasiado lejos", dijo Mouvet, pero también dijo que entendía el motivo.

" La idea es evitar que los vecinos sean fumadores pasivos", explica Mouvet. " Puede que tengan bebés cerca o incluso mascotas".

En la primera lectura de la ordenanza, el 30 de julio, los concejales debatieron la propuesta. Su preocupación: Los efectos sobre la salud del humo de segunda mano y si la ciudad de Carlsbad debería intervenir.

A pesar de que el alcalde de Carlsbad, Keith Blackburn, dijo en julio que es propietario de apartamentos y se pregunta si esta iniciativa es una extralimitación, estuvo entre los concejales que votaron 4-1 a favor de la introducción de una ordenanza sobre viviendas libres de humo.

"Me parece una extralimitación de la ciudad. No debemos ser administradores de propiedades ni arrendadores", dijo entonces la concejala Melanie Burkholder. "Los propietarios y administradores de inmuebles pueden tomar sus propias decisiones dentro de los límites de un contrato de arrendamiento y no creo que la ciudad deba involucrarse, así que no puedo apoyar esto".

La nueva ordenanza, que fue aprobada por un margen similar el martes, convierte a Carlsbad en la primera ciudad del condado de San Diego en aprobar la prohibición de fumar y vapear todo tipo de productos de tabaco y cannabis dentro y fuera de las residencias de varias viviendas, excepto en "ciertos espacios al aire libre designados". También incluiría las viviendas de alquiler y venta, como condominios y casas con tres unidades o más.

Los hoteles, las viviendas unifamiliares y los aparcamientos de casas móviles quedan exentos de la prohibición.

Un informe del Ayuntamiento de Carlsbad demuestra que el humo de segunda mano puede viajar a través de las paredes, techos y sistemas de ventilación de las viviendas colectivas. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, el humo contiene más de 7.000 sustancias químicas, cientos de las cuales son tóxicas y unas 70 pueden provocar cáncer.

La ordenanza entrará en vigor el 20 de septiembre tras su aprobación el 20 de agosto, pero las normas relativas a su aplicación entrarán en vigor a principios del próximo año.