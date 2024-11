Administración Biden prevé una oleada de migrantes antes de la toma de posesión de Trump

SAN DIEGO - La administración Biden está haciendo planes de contingencia para un posible aumento de los cruces fronterizos ante la llegada de Trump a la presidencia, a medida que más aspirantes a inmigrantes dicen que les preocupa que el presidente electo Donald Trump cierre la frontera, según dos funcionarios estadounidenses de acuerdo con conversaciones entre inmigrantes en grupos de WhatsApp.

El lunes por la tarde, casi 36 horas antes de que Trump declarara la victoria, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró una reunión virtual con sus principales asesores y los jefes de Aduanas y Protección Fronteriza y de Inmigración y Control de Aduanas en la que los participantes plantearon sus preocupaciones sobre lo que una posible victoria de Trump haría a la seguridad fronteriza.

Las preguntas planteadas al grupo no eran inusuales, según dos funcionarios con conocimiento directo de la llamada: ¿Cómo estaba preparado operativamente el Departamento de Seguridad Nacional para hacer frente a un posible aumento de la inmigración? ¿Había suficientes camas en los centros de detención del ICE para retener a los inmigrantes antes de deportarlos? ¿Podrían las agencias seguir colocando a los inmigrantes que no cumplen los requisitos para el asilo en una vía rápida hacia la expulsión, o el número de inmigrantes desbordaría el sistema y obligaría a los agentes a liberar a los inmigrantes en Estados Unidos con fechas de juicio fijadas para años en el futuro?

Los funcionarios reiteraron que el DHS aún no ha observado un aumento de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos. Pero se planteó la preocupación: Si Donald Trump fuera elegido, preveían un aumento de migrantes tratando de entrar en el país en el último minuto, y CBP y ICE necesitaban estar preparados.

Un portavoz de Aduanas y Patrulla Fronteriza dijo que "los migrantes no deben creer las mentiras de los contrabandistas".

" El hecho sigue siendo: Estados Unidos continúa aplicando la ley de inmigración, y los migrantes deben utilizar vías seguras, legales y ordenadas para venir a Estados Unidos", añadió el portavoz.

Durante la campaña, Trump prometió deportar a millones de inmigrantes indocumentados si ganaba las elecciones.

Cuando la noche del martes trajo la noticia de una victoria decisiva de Trump, los inmigrantes comenzaron a hablar por WhatsApp, un canal común para que los contrabandistas anuncien sus servicios a personas de Centro y Sudamérica que buscan llegar a Estados Unidos. Un tema común surgió entre múltiples usuarios: El momento de venir a Estados Unidos es ahora.

"Después del 21 de enero cerrará las fronteras con extrema seguridad", dijo una persona en WhatsApp el miércoles por la mañana, refiriéndose al día después de que Trump asuma el cargo.

"Hasta el 10 de enero hay posibilidades", dijo otro, afirmando erróneamente que el 10 de enero era la fecha en la que Trump tomaría posesión, en lugar del 20 de enero.



"Mi hermana sigue en México.No he podido dormir pensando en ella", se preocupaba otro usuario de WhatsApp.



"Toma el poder el 21 de enero. Todavía no puede hacer ningún decreto", decía un mensajero. Otro respondía: "No queda mucho [tiempo]. Ya tiene los decretos en mente".

"Tienen hasta enero para entrar", declaró una persona.



El operador de un albergue en Tijuana, México, donde los migrantes esperan antes de entrar a Estados Unidos, dijo que espera que los contrabandistas, conocidos como coyotes, presionen a los inmigrantes para que comiencen a cruzar ahora.



"Claro que van a llegar los coyotes, van a decir que necesitan entrar antes de que llegue Donald Trump", dijo Gustavo Banda, operador del Templo Embajadores de Jesús, que actualmente alberga a unos 1.400 migrantes.

Banda afirma que en su albergue hay un sentimiento de incertidumbre entre los migrantes, pero intenta mantener la calma. "Nadie sabe lo que va a pasar», dijo Banda. "Por eso hay que hablarles de que, por el momento, no cambia absolutamente nada".



En otra parte de México, cerca de la frontera con Estados Unidos, Francisco Loureiro, operador de un albergue en Nogales, dijo que ayer habló con los migrantes sobre el resultado de las elecciones y sus preocupaciones.

"Tenemos migrantes que están preocupados, que no saben qué va a pasar ahora con su cita [CBP ONE]", dijo Loureiro, que dirige el refugio San Juan Bosco en la ciudad, refiriéndose a la aplicación que los migrantes pueden utilizar para solicitar asilo sin entrar en EEUU.



El operador del albergue dijo que tiene conocimiento de una reciente caravana de migrantes que salieron del estado mexicano de Chiapas, una zona que se encuentra a lo largo de la frontera con Guatemala, y se han dirigido a la parte norte de México. Y aunque caravanas como estas no son nada nuevo, dijo, está listo para que más migrantes se dirijan potencialmente al área de Nogales antes de que Trump asuma el cargo.



"Afortunadamente estoy preparado para recibir a más personas, obviamente dentro de nuestra capacidad, pero sí, estamos preparados", concluyó Loureiro.