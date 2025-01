Bomberos mexicanos llegan a Los Ángeles para combatir los incendios forestales

LOS ÁNGELES, California- Más de 70 bomberos de México fueron recibidos por el gobernador Gavin Newsom en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el sábado, para ofrecer ayuda en la lucha del condado contra los peores incendios en la historia del estado.

"Las emergencias no tienen fronteras - estamos profundamente agradecidos a nuestros vecinos de México por su apoyo inquebrantable durante uno de nuestros mayores momentos de necesidad. Gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por prestar lo mejor de lo mejor", dijo Newsom.

Los más de 70 bomberos y trabajadores de socorro, procedentes de la Comisión Nacional Forestal y del Ministerio de Defensa de México, se sumarán a los 14.000 efectivos con que cuenta actualmente el estado para luchar contra los incendios (incluidos los de otros organismos, como miembros del servicio de guardia, agentes de la patrulla de carreteras y equipos de transporte), según la oficina del gobernador.

Los bomberos de México formarán cuadrillas para ayudar en las operaciones de extinción.

El sábado, decenas de miles de personas seguían bajo órdenes de evacuación mientras el incendio Palisades y el incendio Eaton devastan partes del condado de Los Ángeles. Según las autoridades, al menos 5,000 estructuras han quedado destruidas.

El incendio de Palisades siguió creciendo el sábado, alcanzando Mandeville Canyon y provocando órdenes de evacuación para partes de Brentwood y las colinas de Encino y Tarzana. El sábado, este incendio, el mayor de la zona, había arrasado unas 22.660 hectáreas.

Firefighters from Mexico just arrived at LAX. They'll be joining 14,000+ personnel already battling the #PalisadesFire.



California is immensely grateful to our neighbors' support in the fight against the wildfires in Los Angeles. pic.twitter.com/qchedlXYK1