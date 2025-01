Buscan al conductor que mató a una mujer que paseaba con su hija en Encinitas

SAN DIEGO - La Oficina del Sheriff del Condado de San Diego está investigando un atropello con fuga mortal que tuvo lugar el pasado fin de semana en Encinitas.

El incidente ocurrió el 19 de enero en la autopista North Coast 101, cerca de la calle Jasper St.

"La información preliminar indica que un vehículo utilitario deportivo de menor tamaño, posiblemente de color gris, atropelló a una mujer peatón en la calzada", declaró el teniente Mike Davis, de la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego. El conductor huyó inmediatamente del lugar».

La víctima es Emily Hernández, de 66 años, informó la Oficina del Médico Forense del Condado de San Diego.

"No quería que muriera y eso era todo lo que se me pasaba por la cabeza", dijo el buen samaritano Peter Leisher, que no vio el incidente pero llegó poco después.

"Yo estaba en la parte trasera de un Uber saliendo de la calle Jasper … Vi un coche bloqueando el tráfico en el carril de la izquierda y cuando nos detuvimos un poco más allá del coche, nos dimos cuenta de un montón de gente de pie alrededor y me di cuenta de un cuerpo en el suelo", dijo Leisher a NBC 7 el martes.

Leisher y otras personas entraron en acción para ayudar a la víctima.

"Cuando me di cuenta de que estaba mucho peor de lo que la gente pensaba, la di la vuelta y empecé a practicarle la reanimación cardiopulmonar", dijo Leisher. "No estoy seguro de si funcionó. Creo que la recuperé por un momento, pero al cabo de unos minutos de practicarle la RCP, se puso grave. Unas enfermeras vinieron detrás de mí y dijeron que eran enfermeras y se hicieron cargo".

Hernández fue declarada muerta más tarde en un hospital local.

"El hecho de que nadie supiera nada del conductor me parece increíble», dijo Leisher. «Alguien perdió la vida, y entiendo que es una situación que asusta a todos los implicados en esto, pero alguien debería hacer lo correcto. Entregue a su amigo o entréguese usted mismo".

Cualquier persona con información sobre este incidente se le pide que llame al Departamento del Sheriff de San Diego o Crimestoppers.