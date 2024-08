Bomberos frenan avance de incendio en Valley Center; Levantan advertencias de evacuación

VALLEY CENTER - Bomberos de CalFire respondieron a un incendio forestal en el noreste del condado de San Diego que amenaza una zona rural con granjas de gran tamaño.

El fuego denominado "Keys Fire" es una amenaza "inminente" a estructuras y fue reportado inicialmente alrededor de las 1:56 p.m.. A las 2:30 p.m. Cal Fire informó que había crecido a 50 acres, sin embargo media hora después se ajustó el tamaño del fuego a 30 acres y se informó que habían frenado su propagación.

CalFire informó que el fuego se mantiene en 18 acres y ha sido contenido en un 70%.No hay estructuras dañadas o destruidas. Todas las órdenes de evacuación se han levantado.

Los bomberos permanecerán en el lugar durante la noche creando una línea de contención alrededor del incendio y enfriando los puntos activos.

Los bomberos pidieron recursos adicionales para hacerle frente al siniestro.

