Carrera por la fiscalía de San Diego: Heather Ferbert vs Brian Maienschein

SAN DIEGO - A pocas semanas de las elecciones, te presentamos a los candidatos a fiscal de la ciudad de San Diego. Se trata de la única contienda en la que no hay ningún candidato, ya que la actual fiscal municipal, Mara Elliott, ha dejado el cargo.

El fiscal de la ciudad de San Diego juega un papel clave en el asesoramiento del alcalde y el consejo sobre las decisiones de uso de la tierra, las demandas y la legalidad de las políticas propuestas. También supervisa los procesos por delitos menores.

Dos demócratas, Heather Ferbert -actual adjunta jefe de la oficina del fiscal municipal- y Brian Maienschein, miembro de la Asamblea del Estado de California, se enfrentan entre sí. Ambos han debatido abiertamente sus cualidades para el cargo y sobre si la confrontación pública forma parte de sus funciones.

Ferbert lleva cuatro años en su puesto, pero trabaja en la oficina del fiscal municipal desde hace una década. Representa y asesora jurídicamente a los cargos electos y a casi todos los departamentos municipales. Su departamento se ocupa de arrendamientos de hoteles, protección de los consumidores, litigios civiles, casos de uso de la fuerza por parte de la policía y mucho más.

Por estas razones, Ferbert sostiene que es la mejor candidata para el puesto.

"¿Quieres a alguien que haga su trabajo todos los días, o quieres a alguien que ha sido un político de carrera?", preguntó Ferbert.

Ferbert se refiere a su oponente, Maienschein, que termina su mandato como miembro de la Asamblea del Estado de California por San Diego, Distrito 76. Maienschein fue miembro del ayuntamiento de la ciudad de San Diego. Antes fue miembro del ayuntamiento durante ocho años.

Ferbert dice que hace décadas que no ejerce la abogacía. Maienschein, sin embargo, lo niega.

"He ejercido la abogacía. Enseño Derecho. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la USD y, por supuesto, he escrito leyes", afirma Maienschein. "He formado parte del comité judicial, por lo que los asuntos legales más complicados del estado de California han pasado por mi comité".

Maienschein señala la escasa experiencia de Ferbert en derecho municipal, ya que no ha ocupado cargos públicos ni se ha presentado nunca a las elecciones. También destacó el polémico acuerdo fallido de 101 Ash Street, que persigue a la actual administración municipal y costará a los contribuyentes durante décadas.

Las obras de construcción del rascacielos, destinado a alojar a los empleados municipales, provocaron la presencia accidental de amianto. La ciudad está ahora inmersa en pleitos sobre lo que sabían los funcionarios del estado del edificio y cuándo lo supieron.

"Mi oponente está en el meollo de la cuestión todos los días. Está allí trabajando en estos horrendos acuerdos sobre terrenos. Hay que acabar con ellos, pero necesitan a alguien de fuera que pueda hacerlo", dijo Maienschein.

Pero Ferbert dice que Maienschein es cualquier cosa menos un extraño. Después de todo, cuenta con el apoyo del alcalde de San Diego, Todd Gloria, y de la mayor parte del ayuntamiento, lo que indica que mantiene relaciones amistosas con la actual administración. Ferbert cuenta con el apoyo de Elliott, la Asociación de Fiscales Adjuntos de la Ciudad y San Diego para la Prevención de la Violencia Armada, por nombrar algunos.

"Es abogado y cliente. No son los mejores amigos, y el abogado de la ciudad no debe ser un sello de goma", dijo Ferbert.

Esta dinámica es evidente en las bien documentadas riñas públicas de su superior Elliott con los concejales durante las reuniones.

"Si fuera a la manera de mi oponente, todo se haría a puerta cerrada, a pesar de que afirma ser partidario de la transparencia", dijo Ferbert.

Pero Maienschein hace hincapié en los numerosos pleitos fallidos de la ciudad por solicitudes de registros públicos.

"Cuando miembros del público o de los medios de comunicación han solicitado documentos a la ciudad y ésta los ha ocultado", dijo Maienschein.

Al final, lo único en lo que los dos están de acuerdo es en mantener el puesto de abogado de la ciudad como un solo trabajo - no dividido en dos funciones diferentes como se había propuesto anteriormente.

En respuesta a su oponente, Ferbert dijo a NBC 7 que la ciudad tiene políticas y procesos para proporcionar documentos públicos cuando se soliciten. Y que, si se les pide, el abogado de la ciudad ayudará con los mismos. Ella también dijo a NBC 7 que ha sido vocal acerca de su creencia en una forma más eficiente de manejar las solicitudes de registros públicos mediante la consolidación del proceso bajo un solo departamento.

En cuanto al proyecto de 101 Ash Street, Ferbert dijo a NBC 7 que nunca trabajó en él y que la declaración de su oponente es una mentira.